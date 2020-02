Thor: Ragnarok - Odyn z synami walczy z Helą. Oto usunięta scena

Dosłownie przed chwilą informowaliśmy Was, że do sieci trafiła usunięta scena z Kapitan Marvel, która pokazuje walkę Carol Danvers z Najwyższą Inteligencją - to kolejny materiał z MCU, który nie znalazł się w ostatecznej wersji którejś z odsłon projektu. Na tym jednak nie koniec. Teraz mamy okazję przyjrzeć się sekwencji z Thor: Ragnarok, w której pojawiają się tytułowy bohater, Odyn, Loki i Hela.

Warto odnotować, w scenie tej antagonistka przybywa na jedną z nowojorskich alejek - taki obrót spraw sugerowano w jednym z teaserów produkcji. Jeszcze bardziej interesujące może być to, że według pierwotnych planów to właśnie w tym momencie Hela miała zniszczyć Mjolnir. Koniec końców Taika Waititi zdecydował się jednak na inny ekranowy zabieg i scenę z młotem umiejscowił na terytorium Norwegii.

Zobaczcie usuniętą scenę:

Co ciekawe, w powyższej sekwencji znajduje się easter egg, który zdaniem amerykańskich portali popkulturowych miał zapowiadać tytuł filmu Thor: Love and Thunder. Jeśli bowiem spojrzymy na znajdujące się za bohaterami plakaty, dostrzeżemy tam choćby napisy "Thunder Love", jak również "Journey into Mystery"- ta ostatnia jest także tytułem jednej z klasycznych serii komiksowych Marvela poświęconych Thorowi.

fot. Reddit/Marvel Studios

Przypomnijmy zdjęcia pochodzące z innych usuniętych scen MCU:

Profesor Hulk w laboratorium Tony'ego - Avengers: Koniec gry

Thor: Love and Thunder wejdzie na ekrany kin 5 listopada przyszłego roku.