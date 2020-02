Thor: Love and Thunder - Christian Bale jako "międzygalaktyczny złoczyńca" MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na początku tego roku pojawiły się informacje, że Christian Bale prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady filmu Thor: Love and Thunder. Rzesza fanów MCU niemal natychmiast zaczęła spekulować na temat tego, w którą postać na ekranie miałby wcielić się brytyjski aktor. Typy w tej materii były naprawdę różne; wśród nich pojawiał choćby skorumpowany szef firmy Roxxon, przemieniający się w Minotaura Dario Agger, czy Adam Warlock. Najnowsze doniesienia w całej sprawie przedstawia teraz portal The Illuminerdi.

Dziennikarze powołując się na swoje źródła ujawniają, że Bale zagra "międzygalaktycznego złoczyńcę", głównego antagonistę opowieści. Żadne inne szczegóły nie zostały podane; podkreślono jednak, że tajemnicza postać ma "pochodzić z innego świata".

Amerykańskie serwisy popkulturowe na tej podstawie wymieniają kilka opcji, przy czym typowanie przybiera na razie wyłącznie formę spekulacji. Ponownie przywoływany jest Warlock, który mógłby zadebiutować w MCU jako złoczyńca; pojawiają się też odniesienia do Silver Surfera czy Bety Rey Billa (pokazywanie ich jako antagonistów nie miałoby jednak większego sensu), jak również do okrutnego władcy Strefy Negatywnej, Annihilusa, tudzież do klasycznego wroga Thora z komiksów, Gorra, Rzeźnika bogów.

Niecały miesiąc temu nasz portal również przedstawił swoje typy w kwestii roli Bale'a:

Thunderstrike - w komiksach był architektem związanym z Thorem. Śmiertelnie raniony w wyniku ataku Mongoose, został tymczasowo połączony z Thorem w jedną istotę przez Odina, zachowując przy tym swoją osobowość. Nie jest zbyt popularną postacią, ale odpowiednio dopasowana do filmu, mogłaby być naprawdę interesująca.

Thor: Love and Thunder wejdzie na ekrany kin 5 listopada 2021 roku.