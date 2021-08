Thor zobaczył swoją śmierć. Przerażający Thanos z Mjolnirem, a także armią [SPOILER]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. screenrant.com/Marvel

Thor w komiksowym świecie nie miał ostatnio za łatwo. Gdy zabił Galactusa, użył jego energii, by zdetonować bombę i zatrzymać Black Winter, kosmiczny byt pochłaniający nie tylko planety, ale całe wszechświaty. Jednak w momencie, w którym to zrobił, nawiedziła go przerażająca wizja swojej przyszłej śmierci. Mógł w niej zobaczyć Thanosa dzierżącego Mjolnira, zasilanego Kamieniami Nieskończoności. Tytan w koszmarze zabił pozostałych Avengersów, by zrobić z nich swoją własną armię umarłych.

Fot. Marvel/cbr.com

Zeszyt Thor #16 zaczyna się sekwencją takiej wizji, która kończy się na tym, że Thanos miażdży czaszkę Boga Piorunów stopą po tym, jak ten błaga go o litość. Heros opowiada swoje koszmary Jane Foster, przyznając że żałuje spojrzenia w Black Winter i odkrycia tego, jak zginie. Kobieta za to zwraca mu uwagę, że zostawił młot u Kapitana Ameryki po tym, jak ten stawał się coraz bardziej nieprzewidywalny i trafiał w ręce ludzi, którzy zdawali się na to nie zasługiwać. Słusznie podkreśliła, że teraz każdy ma do niego łatwy dostęp i nie powinien do tego dopuścić, szczególnie po takich wizjach. Thor jednak nie traktuje jej ostrzeżenia zbyt poważnie.

Thor #16

Co ciekawe, na ich spotkaniu okazuje się, że Thor jest całkiem niezłym historykiem. Przez lata podróżowania po kosmosie, a także odwiedzania Ziemi, nauczył się języków, które teraz uważa się za wymarłe. Zna też wiele różnych slangów. Nazwał się nawet najstarszym żyjącym Nowojorczykiem. Jane Foster była bardzo zaskoczona, z jaką manierą zamówił dla nich hot-dogi, brzmiąc bardzo współcześnie.

Przerażająca wizja to nie jedyny koszmar, który czeka na Thora w komiksie. Po rozmowie z Jane Foster zostaje wezwany do Asgardu, ale jakimś cudem trafia do dość dziwnej dziczy, w której spotyka Odyna. Choć relacja herosa z ojcem nigdy nie należała do tych najlepszych, między nimi zrobiło się wyjątkowo źle po tym, jak Thor odkrył, że został okłamany w kwestii swojego pochodzenia, ponieważ jego biologiczną matką okazała się być Phoenix. Freyja i Angela, kolejni członkowie rodziny, przerywając niezręczną atmosferę. Obecność ich wszystkich w jednym miejscu może zwiastować złe wiadomości dla rodu Odyna.