Those About To Die - serial o gladiatorach nadal kręcony za duże pieniądze

Those About to Die jest seriale niezależnie finansowanym i produkowanym przez równie niezależne studio AGC, a to oznacza, że w dobie strajku aktorów i scenarzystów projekt może być nieprzerwanie kręcony. Prezes tegoż studia Stuart Ford w rozmowie z Deadline potwierdził ten fakt i zdradził kilka ciekawostek o projekcie na czele z tym, ile kosztował i kiedy premiera.

Those About to Die - budżet

- Projekt pozostaje w produkcji do listopada. Zaczęliśmy prace na początku roku i jesteśmy poza restrykcjami związanymi ze strajkami. Budżet sięga 150 mln dolarów. To z całą pewnością największy niezależnie produkowany i finansowany serial na świecie w 2023 roku. Z uwagi na blokadę prac na planach, do której doszło w drugiej połowie 2023 roku, będzie to również jeden z największych seriali na świecie, gdy wejdzie na ekrany jesienią następnego roku.

Those About To Die - o czym jest serial?

Serial inspirowany jest książką Daniela Mannixa, który opowiadał w niej o tym, jak naprawdę wyglądało skorumpowane życie w starożytnym Rzymie i jak to wszystko powiązane było pokazem walk gladiatorów. Historia jest natomiast fikcyjna. Cesarz Wespazjan (Anthony Hopkins) rządzi Rzymem. Natomiast wyścigami i walkami gladiatorów rządzą cztery frakcję - niebieska, czerwona, biała i zielona. One są natomiast we władaniu możnych Rzymu, którzy zarabiają krocie na krwawej rozrywce dla mieszkańców miasta.

W obsadzie są także Iwan Rheon (Game of Thrones), Tom Hughes (The English, Victoria), Sara Martins (Tell No One, Death in Paradise) oraz Gabriella Pession (Crossing Lines). Roland Emmerich oraz Marco Kreuzpaintner wyreżyserowali odcinki. Autorem scenariusza jest nominowany do Oscara Robert Rodat (Szeregowiec Ryan).

Premiera jesienią 2024 roku. W Polsce na Prime Video.