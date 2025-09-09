Thriller na dnie oceanu. Premiera W głębinie wkrótce

Rebis

Dom Wydawniczy Rebis przygotował na koniec miesiąca premierę, która przeniesie czytelników w oceaniczne głębiny i zapewni klaustrofobiczne odczucia.

Mowa o powieści Willa Deana zatytułowanej W głębinie. Autor wprowadza czytelników świat nurków głębinowych, którzy, poddawani dekompresji, nie mogą wyjść na zewnątrz, a tymczasem zaczynają ginąć jeden po drugim.

W głębinie ukaże się 23 września. Powieść liczy 352 strony.

W głębinie - opis i okładka książki

Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Uspokój się, niebawem będzie po wszystkim...

Sześcioro doświadczonych nurków głębinowych w gorącej klaustrofobicznej komorze ciśnieniowej. Są zawodowcami i wiedzą, że wszelkie naruszenie procedur grozi im śmiercią, cierpliwie znoszą więc wyczerpującą pracę i uciążliwe warunki bytowe. Nagle jeden z nich zostaje znaleziony martwy w koi. Do czasu, gdy będzie można otworzyć właz po dekompresji, zostały jeszcze cztery dni. Krótko potem umiera drugi nurek i sytuacja staje się nie do zniesienia. Co lub kto wyprawia ich na drugi brzeg? I czy ktokolwiek z grupy przeżyje do otwarcia włazu, czy też wszyscy staną się ofiarami paranoicznej podejrzliwości, zmęczenia i stresu?