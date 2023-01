Thunderbolts - jaka rola Sentry'ego i kto go zagra? Film może mieć zaskakującą antagonistkę

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

W filmie Thunderbolts ma pojawić się Sentry - o takim obrocie spraw od jakiegoś czasu głośno spekuluje się w sieci. Choć Marvel Studios w tej kwestii jak na razie milczy, mający naprawdę dobrą serię dostarczania sprawdzonych informacji scooper korzystający na Twitterze z pseudonimu @CanWeGetToast donosi, że "zagrożeniem poziomu Supermana" we wspomnianej odsłonie MCU faktycznie będzie komiksowy Robert Reynolds, jedna z najpotężniejszych postaci uniwersum, korzystająca z "mocy miliona eksplodujących Słońc".

Według tych rewelacji Sentry co prawda zmierzy się z tytułową grupą antybohaterów i złoczyńców, ale główną antagonistką opowieści ma być Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Z jednej strony doprowadzi ona do powstania drużyny Thunderbolts, z drugiej odegra kluczową rolę w przemianie Roberta Reynoldsa. Biorąc pod uwagę wydarzenia, które zobaczyliśmy w filmie Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, de Fontaine może wykorzystać Sentry'ego do zabezpieczenia rezerw vibranium. O tym, że to właśnie ona jest prawdziwą przeciwniczką Thunderbolts, ci ostatni mają dowiedzieć się dopiero później.

W sieci wiele mówi się również na temat tego, kto w MCU sportretuje Sentry'ego. W chwili obecnej w tym kontekście najczęściej wymienia się Ryana Goslinga i pamiętnego Björna z serialu Wikingowie, Alexandra Ludwiga.

Sentry znalazł się w naszym rankingu najpotężniejszych postaci uniwersum Marvela - składa się jednak tak, że wyprzedziła go całkiem liczna grupa postaci:

Film Thunderbolts wejdzie na ekrany kin 26 lipca 2024 roku.