Razer gra w zielone. Firma wypuściła słomkę do napojów wielorazowego użytku

Źródło: Razer

Nowy produkt powstał w ramach projektu Go Green with Razer, który ma być odpowiedzią na destrukcyjny wpływ człowieka na środowisko naturalne. Korporacja zobowiązała się do zmniejszenia swojego śladu węglowego m.in. poprzez zastosowanie w swoich produktach surowców łatwych do powtórnego przetworzenia.

Teleskopowa słomka Razer Reusable Straw wielokrotnego użytku ma zachęcić nas do zrezygnowania z klasycznych słomek jednorazowych. Wykonano ją ze stali nierdzewnej i wykończono silikonową tulejką. W zestawie otrzymamy także specjalny wycior do czyszczenia słomki a także futerał do przechowywania całego zestawu w jednym miejscu.

Gadżet dostępny jest w przedsprzedaży na stronie producenta w cenie 25€. Wysyłka gadżetu do klientów rozpocznie się 8 kwietnia 2021 roku.

W poniższej galerii można zobaczyć nową zabawkę w pełnej krasie:

Razer Reusable Straw