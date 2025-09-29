Reklama
Powstała aktorka AI - i już podpisała kontrakt z agencją

Wygląda na to, że studia filmowe są gotowe na to, by korzystać jak najwięcej ze sztucznej inteligencji, choć większość z nich z trudem potrafi stworzyć dobrze wyglądające CGI i fani od kilku lat narzekają na sztuczność w kinie.
Paulina Guz
Tagi:  AI 
sztuczna inteligencja
Sztuczna Inteligencja fot. pixabay.com
Eline Van der Velden podczas konferencji w Zurychu ujawniła, że jej firma Xicoia prowadziła rozmowy z agentami talentów w sprawie podpisania kontaktu z ich pierwszym dziełem, aktorką AI o nazwie Tilly Norward. Wraz z Vereną Puhm, szefową oddziału Dream Lab w Los Angeles, dyskutowały na temat tego, jak studia filmowe po cichu zaczynają wdrążać technologię AI do swojej pracy. Nawet te, które publicznie się tego wypierały. 

Mniej więcej w lutym byliśmy na wielu spotkaniach konferencyjnych i wszyscy mówili: "Nie, to się nie wydarzy". Później, w maju, padło: "Musimy coś z wami zrobić". Kiedy po raz pierwszy uruchomiliśmy Tilly, ludzie pytali: "Co to jest?". Teraz w ciągu najbliższych kilku miesięcy ogłosimy, która agencja będzie ją reprezentować – powiedział Van der Velden. 

To by oznaczało, że Tilly Norward stanie się pierwszą "aktorką" generowaną przez AI, reprezentowaną przez agencję talentów, która będzie współpracować z prawdziwymi aktorami.

Van der Velden i Puhm twierdzą, że w 2025 roku nastroje w branży rozrywkowej drastycznie się zmieniły, a sceptycyzm zamienił się w chęć współpracy z firmami zajmującymi się rozwojem sztucznej inteligencji. Nie mogły jednak na razie rzucić konkretnymi przykładami z uwagi na umowę o poufności. Szczegóły na ten temat i pierwsze duże ogłoszenia mają jednak pojawić się w 2026 roku. 

Źródło: Deadline

