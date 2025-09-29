Powstała aktorka AI - i już podpisała kontrakt z agencją
Wygląda na to, że studia filmowe są gotowe na to, by korzystać jak najwięcej ze sztucznej inteligencji, choć większość z nich z trudem potrafi stworzyć dobrze wyglądające CGI i fani od kilku lat narzekają na sztuczność w kinie.
Eline Van der Velden podczas konferencji w Zurychu ujawniła, że jej firma Xicoia prowadziła rozmowy z agentami talentów w sprawie podpisania kontaktu z ich pierwszym dziełem, aktorką AI o nazwie Tilly Norward. Wraz z Vereną Puhm, szefową oddziału Dream Lab w Los Angeles, dyskutowały na temat tego, jak studia filmowe po cichu zaczynają wdrążać technologię AI do swojej pracy. Nawet te, które publicznie się tego wypierały.
To by oznaczało, że Tilly Norward stanie się pierwszą "aktorką" generowaną przez AI, reprezentowaną przez agencję talentów, która będzie współpracować z prawdziwymi aktorami.
Van der Velden i Puhm twierdzą, że w 2025 roku nastroje w branży rozrywkowej drastycznie się zmieniły, a sceptycyzm zamienił się w chęć współpracy z firmami zajmującymi się rozwojem sztucznej inteligencji. Nie mogły jednak na razie rzucić konkretnymi przykładami z uwagi na umowę o poufności. Szczegóły na ten temat i pierwsze duże ogłoszenia mają jednak pojawić się w 2026 roku.
Źródło: Deadline
