Marvel już wie, jak zupełnie wymazać Kanga z MCU? Doom może wykorzystać genialny fortel

W sieci pojawiło się mnóstwo nowych pogłosek na temat kolejnych filmów Marvel Studios, których źródłem jest zazwyczaj dobrze poinformowany - choć nie zawsze ze swoimi rewelacjami trafiający - Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus. Bez dwóch zdań najważniejsza z ujawnionych przez niego informacji dotyczy sposobu, w jaki MCU pozbędzie się Kanga, by w jego miejsce jako głównego złoczyńcę wprowadzić Doktora Dooma. Scooper w tej sprawie ma dla nas tylko dwa słowa: Rabum Alal.

Rabum Alal to postać, którą poznaliśmy w słynnej serii komiksowej New Avengers autorstwa Jonathana Hickmana. W rzeczonej historii był on przywódcą grupy Black Swans, która wywoływała kolejne inkursje (zderzenia poszczególnych światów), aby tym samym starać się doprowadzić do zniszczenia multiwersum. Sęk w tym, że koniec końców dowiedzieliśmy się, iż Rabumem Alalem jest w rzeczywistości Doktor Doom, w dodatku próbujący uchronić wieloświat przed wszechpotężnymi istotami z rasy Beyonders.

W jaki sposób wspomniany komiks zostanie wpleciony w wydarzenia MCU? Według Pereza ukrywający się pod maską Doom może po prostu przedstawiać się jako kolejny wariant Kanga, korzystając właśnie z imienia i nazwiska Rabum Alal, i obwieszczać unicestwienie swoich innych inkarnacji, co doprowadziłoby do zupełnego wymazania Zdobywcy w interpretacji Jonathana Majorsa (który według scoopera w MCU we własnej osobie już się nie pojawi) z różnych linii czasowych.

Cała ta operacja byłaby też jedynie częścią większego planu mającego na celu ochronę multiwersum - przypuszczenie, że Doktor Doom przyjmie dokładnie takie modus operandi, pojawiało się w sieci już kilkukrotnie.

Perez ma dla nas więcej gorących doniesień związanych z Marvel Studios:

plany dotyczące stworzenia filmu World War Hulk zostały opóźnione - produkcja może ukazać się dopiero po Avengers: Secret Wars, jeśli w ogóle zadebiutuje w kinach jako samodzielna historia;

Loki może pojawić się w kolejnych filmach o Avengers, choć jego rola prawdopodobnie ograniczy się do bycia tzw. MacGuffinem - postacią, której sama obecność napędza fabułę i motywuje działania innych bohaterów;

Thunderbolts nie będą ani sojusznikami, ani przeciwnikami Avengers; Perez określa ich po prostu jako "nowych Avengersów";

kanadyjska drużyna Alpha Flight jest coraz bliższa dołączenia do MCU.

