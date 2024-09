Scarlet Witch mogła odegrać kompletnie inną rolę w Doktorze Strange'u 2. Taki był pierwotny plan

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Jak doskonale wiemy, według pierwotnych planów to Scott Derrickson, twórca pierwszego Doktora Strange'a, miał być również reżyserem W multiwersum obłędu. "Różnice w wizji artystycznej", pojawiające się w trakcie jego pracy dla Marvel Studios, spowodowały jednak, że na stanowisku zastąpił go Sam Raimi, a nowym scenarzystą został Michael Waldron. Te posunięcia kompletnie zmieniły wydźwięk ekranowej historii z rolą Scarlet Witch na czele.

Tajemnicą poliszynela jest to, że Marvel wielokrotnie przebudowywał skład filmowej grupy Illuminati, a walny wpływ na wydarzenia początkowo posiadał Rintrah, który ostatecznie odegrał marginalną rolę. Teraz scooper MyTimeToShineHello rzucił nieco nowego światła na pierwotny kształt całej opowieści:

Niektórzy z was wiedzą, że mam dostęp do informacji na temat pierwotnych planów poprzez udostępnione mi koncepcje artystyczne. (...) Film zaczynał się od pokazania Wandy Maximoff jako bohaterki, nie antagonistki. Złoczyńcą miał być Nightmare, a Wanda miała po prostu pomóc Doktorowi Strange'owi dotrzeć do niego i wraz z Najwyższym Magiem go pokonać.

Scooper dodaje:

Kevin Feige i Michael Waldron postanowili jednak zmienić fabułę. Waldron, który przyznawał się, że nie oglądał WandaVision, upierał się, by Scarlet Witch była antagonistką. To doprowadziło do całkowitej przebudowy scenariusza. Były także plany, by fundamentalną rolę odegrał Chthon, lecz Feige chciał to sobie zostawić na później - być może na samodzielny film o Wandzie.

Marvel - najpotężniejsze postacie MCU wg obliczonego poziomu mocy

50. Namor - 7000