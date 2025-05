Nowy James Bond już obsadzony? Poszlaka wskazuje na faworyta bukmacherów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Po przejęciu franczyzy Jamesa Bonda przez Amazona, szum wokół niej nie cichnie. Przy nowym filmie z serii nie będzie pracować wiele osób, które wcześniej były nieodłączonym elementem każdej produkcji. Zmienili się też producenci, co nie obeszło się bez echa i krytyki - nawet od strony poprzedniego agenta 007. Doniesienia castingowe są nadal poruszane, ale bez konkretnych informacji. Bukmacherzy typują kandydatów do objęcia roli nowego 007, a na prowadzenie wychodzi jeden z nich.

Mowa o Aaronie Taylorze-Johnsonie, który od lat jest typowany do bycia nowym Jamesem Bondem. Aktor jest wysoko w rankingach bukmacherów. Został nawet namaszczony przez Pierce'a Brosnana, który w przeszłości nosił elegancki garnitur i mnóstwo gadżetów ikonicznego superszpiega. Teraz nowa współpraca aktora wskazuje na to, że faktycznie może się zbliżać do zostania nowym 007.

Aaron Taylor-Johnson nawiązał współpracę z marką zegarków Omega i został jej ambasadorem. Nie byłoby w tym nic wielkiego gdyby nie fakt, że zarówno Pierce Brosnan jak i Daniel Craig reprezentowali tę markę zanim wstąpili w szeregi kinowego MI6. To w dalszym ciągu może być wyłącznie zbieg okoliczności, ale nie można też wykluczyć celowego działania marketingowego i powolnego oswajania publiczności z głównym kandydatem na nowego Bonda.

