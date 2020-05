Tim Sweeney: nośnik pamięci PS5 deklasuje pecetowe rozwiązania

Przedstawiciele Sony już w 2019 roku przekazali opinii publicznej, że konsola PS5 będzie dysponowała nośnikiem SSD nowej generacji, który zrewolucjonizuje funkcjonowanie gier. Poinformowano nas, że nowy sprzęt zauważalnie przyspieszy proces wgrywania tekstur oraz zredukuje do minimum czas wczytywania kolejnych poziomów.

Były to jednak wyłącznie przechwałki twórców konsoli, do których zawsze warto podchodzić z odrobiną dystansu. Teraz do tego grona dołączył Tim Sweeney, według którego nośnik PS5 deklasuje pecetową konkurencję. O możliwościach nowej konsoli Sony wypowiedział się przy okazji prezentacji silnika graficznego Unreal Engine 5:

System przechowywania danych od Sony to absolutna światowa czołówka. Jest nie tylko najlepszy w swojej konsolowej klasie, jest także najlepszy pośród wszystkich innych platform. Lepszy niż ten w high-endowych pecetach. Zapewni nam immersję, o której w przeszłości mogliśmy tylko pomarzyć. Era ekranów wczytywania właśnie dobiegła końca, podobnie jak dni obiektów geometrycznych wyskakujących z tła podczas przemieszczania się po środowisku. Otrzymamy możliwość tworzenia gier, które są w pełni immersyjne od początku do końca, przez setki godzin.

Możliwości silnika graficznego Unreal Engine 5 rzeczywiście robią wrażenie, gra demonstracyjna zaprezentowana przez Epic Games, którą odpalono na PS5 wyglądała fenomenalnie. Jeśli choć kilku twórców będzie w stanie odtworzyć wirtualne środowisko z taką pieczołowitością, będziemy zachwyceni.