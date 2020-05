Xbox Series X ma być zauważalnie tańszy niż PS5

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ceny konsol kolejnej generacji wciąż pozostają wielką niewiadomą. Ani Microsoft, ani Sony nie zdradzają, ile przyjdzie nam za nie zapłacić, mimo iż do ich premiery pozostało już tylko kilka miesięcy. Nic dziwnego, że sieć aż huczy od plotek na ten temat - większość analityków rynkowych uważa, że urządzenia będą kosztować od 400 do 500 dolarów. Dziennikarze Bloomberga twierdzą z kolei, iż koszt produkcji PS5 jest tak wygórowany, że Sony będzie musiało ograniczyć liczbę konsol dostępnych w dniu premiery, aby nie zanotować zbyt dużych strat na sprzedaży konsoli.

Nieco więcej światła na sytuację rzuacją kolejne przecieki z branży. Analityk z firmy Wedbush Securities, Michael Pachter, stwierdził na łamach podcastu Bonus Round Geoffa Keighleya, że Microsoft wstrzymuje się przed ujawnieniem ceny sprzętu do czasu, aż Sony zrobi pierwszy krok w tej materii. Firma chce bowiem poznać koszt PS5, aby zdecydować, o ile obniżyć cenę Xboxa Series X względem konkurencyjnego urządzenia. Pachter spekuluje, że ostatecznie za PS5 przyjdzie nam zapłacić 500 dolarów, czyli ok. 50 dolarów poniżej szacowanych kosztów produkcji. Jeśli taka cena potwierdzi się, według Patchera Microsoft będzie gotów wycenić nowego Xboxa na 400 dolarów.

Z tymi przewidywaniami zgodził się również drugi gość Keighleya, Peter Moore, który zajmował wysokie stanowiska w Microsofcie oraz EA. Stwierdził, że obie firmy przez pierwsze 12-18 miesięcy będą dopłacały do sprzedawanych konsol. Przedstawiciele korporacji kalkulują, na jakie straty mogą sobie pozwolić, aby odrobić je na sprzedaży gier oraz co zrobić, aby na przestrzeni pierwszych trzech lat dotrzeć do grona 10 milionów odbiorców.

Jeśli spekulacje analityków potwierdzą się, może to oznaczać, że na starcie kolejnej generacji za Xboxa Series X zapłacimy nawet o 500 zł mniej niż za PS5. Tak duża różnica w cenie może zadziałać na korzyść Microsoftu i pozwoli firmie wyrobić przewagę w pierwszych, najistotniejszych miesiącach egzystencji konsoli na rynku.