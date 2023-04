Timothée Chalamet zaśpiewa w biografii Boba Dylana. Reżyser o projekcie

fot. Warner Bros. Pictures

Biografia Boba Dylana, której podjął się twórca Le Mans '66 to ciągnący się od 2020 roku projekt. Plany bezproblemowej realizacji produkcji pokrzyżowała pandemia. Teraz James Mangold powraca z najświeższą aktualizacją, która wskazuje, że prace nad projektem trwają. A dla głównej gwiazdy widowiska wyznaczone zostało interesujące zadanie.

Podczas wydarzenia Star Wars Celebration w Londynie filmowiec został zapytany, czy aktor Do ostatniej kości zaśpiewa na planie filmowym. Mangold bez wahania potwierdził, że tak się stanie. Dla artysty może stanowić to ciekawe wyzwanie, do którego będzie musiał się przygotować. Wiadomo, że Timothée Chalamet pobierał już lekcje gry na gitarze elektrycznej i akustycznej, aby dobrze czuć się w nowej kreacji.

Mangold stwierdził, że film będzie opierać się na wyjątkowym dla Ameryki czasie:

To niesamowity okres w amerykańskiej kulturze, w tym wspaniała historia Boba - 19-letniego Boba Dylana, który przyjechał do Nowego Jorku z dwoma dolarami w kieszeni. W ciągu trzech lat stał się światową sensacją! Najpierw został przyjęty do rodziny muzyki ludowej w Nowym Jorku, a po chwili wzniósł się na wyżyny.

Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące daty premiery.