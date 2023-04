Mała Syrenka - Urszula inspirowana drag queen. Nowy utwór w filmie

fot. Disney

Melissa McCarthy udzieliła ostatnio wywiadu, w którym otworzyła się na temat swojej kariery i wpływu dawnych występów na obecny projekt. W Małej Syrence artystka portretuje główną antagonistkę animacji Disneya, którą charakteryzuje przebiegłość i chytrość. Aktorka zauważa jednak w Urszuli wyjątkowe cechy, dlatego też postanowiła nadać jej dodatkowej wartości. W tym celu artystka wykorzystała swoje doświadczenie jako drag queen, która wciąż w niej drzemie.

Melissa McCarthy znana niegdyś pod pseudonimem Miss Y występowała na nowojorskiej scenie komediowej. Aktorka przyznała, że nigdy nie wyzbyła się wspomnień o dawnym wcieleniu scenicznym. Było ono doskonałą inspiracją do stworzenia Urszuli.

We mnie wciąż tkwi drag queen. Zawsze jestem na granicy wejścia w tamtą postać. Zachowanie humoru, smutku i ostrości jest wszystkim, czego chcę w Urszuli - i szczerze mówiąc, wszystkim, czego chcę w drag queen.

Twórca muzyki Alan Menken również potwierdził, że animowana postać była inspirowana drag queen, a konkretniej nieżyjącym performerem Divine.

Mała Syrenka – utwór

Alan Menken wraz z Manuelem Mirandą stworzyli nową piosenkę, która stanowić ma wezwanie do Arielki. Utwór ma pomóc w budowaniu więzi między żądną przygód syrenką a ludzkim księciem. Ballada zatytułowana Wild Uncharted Waters to jeden z trzech utworów Menkena i Mirandy, które wybrzmią obok klasyków. Jonah Hauer-King, wykonawca pieśni, określił ją jako „wołanie do dziewczyny, która go uratowała. Oboje szukają przygód, do innych światów".

Posłuchajcie krótkiej zapowiedzi.

Mała Syrenka - premiera filmu w kinach 26 maja 2023 roku.