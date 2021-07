Titans - zwiastun 3. sezonu. Batman na emeryturze, Red Hood wszczyna wojnę

fot. materiały prasowe

Titans zaczyna się niedługo po zakończeniu wydarzeń z 2. sezonu. Batman decyduje się przejść na emeryturę, a Robin grany przez Currana Waltera staje się Red Hoodem. Wypowiada wojnę i wszczyna chaos w Gotham. Dick Grayson musi wypełnić lukę po Batmanie, aby zapewnić Gotham bezpieczeństwo. Pomaga mu Barbara Gordon, która jest komisarzem policji w Gotham (w tej roli Savannah Welch). Przejęła ten tytuł po swoim ojcu. Do tego korzystają z pomocy konsultanta z Arkham, którym jest Jonathan Crane znany także jako Strach na wróble.

Titans - zwiastun 3. sezonu

Titans - galeria 3. sezonu

Titans - sezon 3

W obsadzie są również Teagan Croft, Ryan Potter, Conor Leslie, Joshua Orpin, Alan Ritchson, Minka Kelly, Damaris Lewis, ora Jay Lycurgo.

Titans - premiera w USA odbędzie się 12 sierpnia 2021 roku na platformie HBO Max. Dystrybucja w Polsce nie została jeszcze potwierdzona, więc nie wiemy, kiedy premiera odbędzie się i w jakiej platformie. Poprzednie sezony były w Netflixie, ale ten należy teraz do HBO, więc jest szansa, że być może będzie to HBO GO. Niestety, na obecną chwilę nie ma rozwiązania tej zagadki. Każdy odcinek będzie pojawiać się co tydzień.