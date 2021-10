To musi być miłość - zwiastun komedii romantycznej z Małgorzatą Kożuchowską i Tomaszem Karolakiem

fot. Aleksandra Grochowska

To musi być miłość jest świąteczną komedią romantyczną, której akcja rozgrywa się w magicznym czasie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Miłosne zawirowania sprowadzają trzy siostry do nastrojowego Sopotu, gdzie w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować, co dalej z ich życiem romantycznym.

W głównych rolach występują Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Anna Smołowik, Ina Sobala, Rafal Królikowski, Mateusz Rusin, Malgorzata Zajaczkowska i Jan Englert. Za tę polską komedię odpowiadają producenci Narzeczonego na niby. Reżyserem filmu jest Michał Rogalski. Za produkcję odpowiada Akson Studio oraz koproducenci: Telewizja Polsat, Cyfrowy Polsat i Polkomtel. Do sieci trafił zwiastun produkcji, który możecie obejrzeć poniżej.

To musi być miłość - zwiastun

Małgorzata Kożuchowska o filmie powiedziała, że "widz poczuje się w kinie jak na emocjonalnym rollercoasterze – w jednej chwili będzie ronił łzy wzruszenia, aby po chwili wybuchnąć śmiechem". Uważa, że zarówno singielki, zakochani czy partnerzy w wieloletnich związkach odnajdą w To musi być miłość cząstkę siebie.

To musi być miłość - opis fabuły

Kto powiedział, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach? Trzy siostry są przyjaciółkami od serca, które trzymają się razem na dobre i za złe, niezależnie od wybryków swoich facetów. Gdy ich matka postanawia uciec z miasta i w samotności przemyśleć jeszcze raz decyzję o ślubie, niespodziewanie dołączają do niej córki. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie w stylu Bridget Jones, w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować co dalej, bo każda z kobiet przechodzi teraz własne, miłosne zawirowania. Czy ich faceci w swojej totalnej niezdarności znajdą sposób, żeby odzyskać serca sióstr?

To musi być miłość - premiera 5 listopada 2021 roku w polskich kinach.