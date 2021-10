Ted Lasso - serial podpisał umowę z Premier League!

fot. Apple TV+

Finałowy odcinek 2. sezonu Teda Lasso przyniósł sporo emocji. W nim drużyna AFC Richmond grała mecz, który decydował o awansie do Premier League. Dzięki zdobytemu golowi z rzutu karnego, który wykonał Dani Rojas (Cristo Fernández), klub powrócił do najwyższej ligi angielskiej.

Według serwisu The Athletic, producenci serialu podpisali umowę licencyjną z Premier League, która umożliwi wykorzystanie marki w produkcji, materiałów archiwalnych, logo każdego zespołu ligi, a nawet pucharu za wywalczenie tytułu mistrza Anglii. Koszt tej transakcji to około 680 tysięcy dolarów. Dzięki niej Ted Lasso będzie mógł lepiej pokazać system rozgrywek angielskiej ligi niż w 1. sezonie, gdzie klub został zdegradowany. Ułatwi to serialowi kontynuację fabuły, w której Rupert Mannion (Anthony Head) kupił klub West Ham United, a jego trenerem został Nate (Nick Mohammed). Umożliwi to swobodne rozpisanie konfliktu z AFC Richmond w 3. serii.

Przypomnijmy, że Ted Lasso ma zakończyć się na trzecim sezonie, którego premiera jest zaplanowana na lato 2022 roku. Według Jasona Sudeikisa historia jest rozpisana na trzy serie, ale sam przyznał, że nie wie, co stanie się później.

Ted Lasso - dwa sezony są dostępne na Apple TV+.

Ted Lasso - sezon 2, odcinek 2

W serialu oprócz Sudeikisa występująL Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Phil Dunster, Juno Temple i Jeremy Swift.