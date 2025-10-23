Reklama
Pierwsze recenzje To: Witajcie w Derry. Jedni krytycy chwalą, a drudzy wskazują wady

Krytycy ocenieli serial grozy powiązany fabularnie ze słynną książką Stephena Kinga.​ Jak wypadło To: Witajcie w Derry, które za kilka dni będzie mieć premierę w serwisie HBO Max?
Magda Muszyńska
Tagi:  hbo max 
to: witajcie w derry Pennywise ocena recenzje
To: Witajcie w Derry fot. HBO Max
To: Witajcie w Derry stanowi prequel dla filmów To i To: Rozdział 2. Akcja serialu HBO Max, który zadebiutuje na platformie 27 października, rozgrywa się w 1962 roku. Cztery miesiące po tajemniczym zniknięciu kolegi z klasy Teddy, Phi, Lilly i Ronnie postanawiają odkryć, dlaczego w ich mieście zaczynają ginąć dzieci. W tym samym czasie major Leroy Hanlon przybywa do bazy lotniczej w Derry, gdzie żołnierze witają go z wyraźną rezerwą. Szybko okazuje się, że w tym miejscu dzieje się coś wyjątkowo niepokojącego. W obsadzie serialu znaleźli się Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe oraz Rudy Mancuso. Do roli Pennywise'a powrócił Bill Skarsgård.

Czytaj więcej: To: Witajcie w Derry - nowe zdjęcie Pennywise'a. Będzie straszyć na małym ekranie

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje To: Witajcie w Derry, serialu powiązanego fabularnie z książką Stephena Kinga. W serwisie Rotten Tomatoes ma obecnie 79% "świeżości" (pozytywnych opinii) od 42 krytyków. Dla porównania pierwszy film z 2017 roku miał 85% "świeżości", a drugi z 2019 roku - 62%. Recenzenci są wyraźnie podzieleni w swoich opiniach.

nullfot. Max

Jakie zalety posiada To: Witajcie w Derry?

Aramide Tinubu z Variety chwali nowy serial, pisząc:

Mistrzowsko utkana i przerażająca opowieść o początkach potwornego klauna Pennywise'a. Akcja serialu może rozgrywać się w przeszłości, ale jego tematyka nigdy nie wybrzmiewała głośniej niż dziś.

W GamesRadar+ czytamy, że "Muschietti, Skarsgård i spółka grają najlepsze hity - czasami właśnie tego pragniesz". A IGN pisze, że dzięki temu serialowi widzowie poczują się jak w domu w najgorszym małym miasteczku w Ameryce. Na portalu io9 zauważają:

Nawet jeśli w zanadrzu czeka klaun z dużymi zębami, najbardziej przerażającym aspektem To: Witajcie w Derry mogą być momenty lęku realnego świata - oczywiście spotęgowane przez negatywną atmosferę  rozsiewaną przez Pennywise'a, ale mimo to rozgrywające się poza sferą nadprzyrodzoną.

Zach Pope uważa, że nowy serial rozwija wszystko, co widzowie pokochali w filmach.

Więcej historii, więcej pokręconych kreacji i jeszcze więcej przejmujących opowieści z Derry! Eksplorując to wszystko, seria tchnie nowe, upiorne życie w świat Kinga, choć znalezienie rytmu zajmuje trochę czasu.

Cassondra Feltus stwierdza bardziej ogólnie, że To: Witajcie w Derry to pochłaniający prequel, który łączy wciągającą fabułę i postaci z krwawym horrorem oraz zachwycająco obrzydliwymi efektami. Z kolei Melissa Hannon z CBR pisze:

Serial podejmuje bardzo odważną decyzję już na początku, mającą na celu wzbudzenie u widzów poczucia niepewności. Ta decyzja się opłaca. Choć chemia między młodymi aktorami na ekranie nie dorównuje poziomowi widocznemu w miniserialu z 1990 roku czy... filmach, pozostaje przekonująca.

nullfot. Max

Gdzie tkwi problem To: Witajcie w Derry?

Jest jednak sporo negatywnych ocen nowego serialu. Marco Vito Oddo z ComicBook zauważa, że część potencjału marnuje się przez ciągłe próby stania się większym serialem. Nicholas Quah z New York Magazine/Vulture wskazuje, co nie wyszło w w nowej produkcji HBO Max:

Problem z To: Witajcie w Derry polega na tym, że nic nigdy nie tworzy porządnej historii. Jest tu zbyt wiele postaci, zarysowanych zbyt powierzchownie, by dało się z którąkolwiek z nich głęboko utożsamić, a do tego jest po prostu zbyt wiele wątków konkurujących o centrum emocjonalnego zainteresowania.

Brian Tallerico z RogerEbert.com dodaje, że ta wizja Derry zbyt często przypomina hollywoodzkie obszary używane przez studio filmowe: wszystkie fasady wyglądają dobrze, ale za nimi nic nie ma. Z kolei Charles Pulliam-Moore z The Verge uważa, że serial jest przewidywalny:

W momencie, gdy Pennywise pojawia się w swoim charakterystycznym przebraniu klauna, To: Witajcie w Derry już dawno zapowiedziało, jak to wszystko się skończy - wyczerpuje swoją zdolność wyczarowywania czegokolwiek, co mogłoby naprawdę zaskoczyć widza.

Bob Strauss z TheWrap pisze też:

Telewizyjny prequel epickiej powieści Stephena Kinga oraz filmowych adaptacji, ma kilka własnych zalet, ale przede wszystkim przypomina podróbkę Stranger Things z bardziej pokręconymi, ale mniej wyrazistymi taktykami straszenia i większą liczbą irytujących dzieci.

Cole Groth z FandomWire stwierdza, że serial stanowi niezłą próbę ożywienia horroru, ale brakuje mu zastrzyku energii - byłby o wiele lepszy jako filmowy prequel, który nie sprawiałby wrażenia marnowania czasu widzów. Natomiast Nick Schager z The Daily Beast stwierdził, że to najgorsza adaptacja prozy Stephena Kinga.

To: Witajcie w Derry - zdjęcia

Witajcie w Derry - Pennywise

Witajcie w Derry - Pennywise
fot. materiały prasowe
Źródło: comicbookmovie.com

