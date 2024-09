To zawsze Agatha - kim tak naprawdę jest Rio Vidal? Aubrey Plaza może grać personifikację samej...

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Dzięki serialowi To zawsze Agatha fani z pełną mocą wrócili do tworzenia teorii, tak jak miało to miejsce przy emisji WandaVision. Jedną z największych zagadek jest prawdziwa tożsamość postaci granej przez Aubrey Plazę, Rio Vidal. Wielu widzów uważa, że będzie kimś więcej, niż tylko kolejną wiedźmą w sabacie. W dodatku sama aktorka przyznała, że wiążę się z nią duża niespodzianka. A nowy materiał promocyjny mógł uchylić rąbka tajemnicy w tej kwestii.

To zawsze Agatha - kim jest postać Aubrey Plazy?

Na nowym materiale promocyjnym czarownice próbują skontaktować się z duchem za pomocą planszy ouija. W pewnym momencie Agatha mówi, że nie są same i jest tu ktoś jeszcze, a następnie zostaje na głos przeliterowany wyraz D-E-A-T-H, czyli śmierć.

ROZWIŃ ▼

Co to ma wspólnego z tożsamością postaci granej przez Aubrey Plazę? Już wcześniej fani spekulowali, że bohaterka może być tak naprawdę Mephisto, Scarlet Witch pod przykrywką, Morgan le Fay, Blackheart albo... Lady Death. I nowy materiał promocyjny wydaje się sugerować właśnie tę ostatnią opcję.

ROZWIŃ ▼

Lady Death w komiksach Marvela jest personifikacją śmierci, która może przybrać dowolną formę i czasem ingeruje w sprawy śmiertelników. Często ma na sobie szatę, która według wielu widzów przypomina tę, którą Rio Vidal miała na sobie w 1. odcinku To zawsze Agatha.

Najpotężniejsi czarodzieje w komiksach Marvela

Zerknijcie też do zestawienia portalu Screen Rant najpotężniejszych czarodziejów, jacy pojawili się na łamach wydawnictwa Marvel Comics.