Kim są tajemnicze wiedźmy z To zawsze Agatha? Te postaci pojawiły się w komiksach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Pierwsze odcinki nowego serialu MCU To zawsze Agatha wprowadziły do tego uniwersum drużynę wiedźm o nazwie Salem Seven. Fani komiksów od razu rozpoznali tę formację, która jednak różni się na kilka sposobów od komiksowego pierwowzoru. Kim są te postaci i jakie mocą posiadają? Sprawdźcie sami.

Kim jest Salem Seven w komiksach?

To grupa siedmiorga dzieci, które swoje moce zawdzięczają Nicholasowi Scratchowi. Ta postać w komiksach to syn Agathy Harkness. W jednym z komiksów Scratch nasyła tę grupę, aby pojmała Agathę i zaprowadziła ją przed sąd w Nowym Salem. Po drodze grupa ściera się m.in. ze Scarlet Witch oraz Visionem, a jedna z jej członkiń ostatecznie zwraca się przeciwko reszcie i pomaga Harkness w walce.

Do Salem Seven należy:

Thornn - potrafi używać kolców o czerwonym kolorze jako pocisków;

Gazelle - posiada superszybkość;

Vakume - manipulacja wiatrem;

Vertigo - zdolność wywoływania mdłości;

Brutacus - super-siła;

Hydron - działko wodne;

Reptilla - wężowe dłonie.

fot. materiały prasowe

Salem Seven w MCU

Ich przedstawienie w MCU jest nieco inne. Jest to siódemka potężnych wiedźm, które potrafią się zmieniać w zwierzęta. Oto lista aktorek wcielających się w nie wraz ze zwierzęcą formą, którą potrafią wykorzystać do swoich celów:

Okwui Okpokwasili - cykada;

Marina Mazepa - wąż;

Bethany Curry - kruk;

Athena Perample - lis;

Britta Grant - szczur;

Aicia Vela-Bailey - sowa;

Chau Naumova - kojot.

fot. Disney+