Kim jest "Bob"? Tajemnica Thunderbolts* rozwiązana!

Lewis Pullman w Thunderbolts* wcielił się w postać, którą w zwiastunie określono po prostu jako "Bob". Aktor grający Red Guardiana, David Harbour, potwierdził, o jakiego superbohatera tak naprawdę chodzi.

Thunderbolts – kim jest Bob?

Lewis Pullman unikał ujawnienia w wywiadach, kogo gra, ale potwierdzono już, że Bob to tak naprawdę Sentry – potężny superbohater, który ma przerażającą ciemną stronę o nazwie The Void. Podejrzewaną przez fanów komiksów informację ostatecznie potwierdził David Harbour, nie zdradzając jednak przy tym zbyt wiele. Zachęcił tylko do obejrzenia filmu, gdzie poznamy całą historię związaną z tym bohaterem.

fot. materiały prasowe

To nie pierwszy raz, kiedy Marvel sprytnie ukrył tożsamość jakieś postaci pod pseudonimem – wcześniej w innych produkcjach zastosowano ten zabieg w przypadku Mysterio czy Agathy Harkness.

Thunderbolts – fabuła, data premiery

Nie wiadomo jeszcze zbyt wiele o fabule Thunderbolts* i jej pokryciu się z tą, którą mogliśmy poznać w komiksach. Wiadomo jedynie, że poznamy grupę superzłoczyńców, którzy są rywalami dla Avengersów i wezmą udział w rządowej misji.

Premiera kinowa Thunderbolts* odbędzie się 25 lipca 2025 roku.