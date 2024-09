fot. Disney+

W serialu MCU To zawsze Agatha jedną z ważnych postaci będzie Nastolatek, grany przez Joe Locke'a, znanego z serialu Heartstopper. Wielu fanów uważa, że bohater okażę się Billym Maximoffem, czyli synem Scarlet Witch i przyszłym członkiem Young Avengers, władającym magią.

To zawsze Agatha - Joe Locke o zwrotach akcji

Oczywiście, na razie to tylko teoria. Ta tajemniczość najbardziej jednak czasem ciąży samemu aktorowi, który w wywiadach musi trzymać język za zębami, by nie zdradzić za wiele.

Czasami to frustrujące, ponieważ chcę powiedzieć o wszystkich niesamowitych rzeczach, które wydarzą się w serialu – a jednocześnie będą niesamowite tylko wtedy, gdy zostaną utrzymane w sekrecie, dopóki to konieczne. Zwroty akcji i niespodzianki robią wrażenie tylko, gdy wcześniej o nich nie wiesz.

Kathryn Hahn, która gra Agathę w serialu MCU, także potwierdziła, że w serialu będzie wiele zwrotów akcji.

To zawsze Agatha - nowy klip

W nowym klipie pojawiła się za to kolejna potencjalna wskazówka na temat tożsamości Nastolatka. Bohater na początku wideo zawiesza napis "Witaj, sabacie!", który szybko dołącza do Sparky'ego i staje się ofiarą Agathy. Jednak po zdarciu literek ze ściany przez wiedźmę, jedna pozostaje nietknięta i jest to "W" - jak Wiccan aka Billy Maximoff.

Czy to przypadek, czy wskazówka, wideo, na którym sabat zbiera się w komplecie, możecie zobaczyć poniżej:

Kathryn Hahn o twórczyni To zawsze Agatha

Kathryn Hahn w rozmowie z portalem ComicBook opowiedziała za to o tym, jak twórczyni To zawsze Agatha, Jac Schaefferwith, której zawdzięczamy też WandaVision, również z MCU, jest odpowiedzialna za tę wersję Agathy.

W pewien sposób stworzyła tą iterację Agathy, która była wszechobecna w komiksach i pojawiała się w tak wielu światach. Ta wersja bohaterki została tak pięknie przez nią stworzona. Ale wciąż było ważne, dla nas obu, by uhonorować Westview, zacząć od rzeczywistości, w której zostałoby pokazane, co stało się dalej. Tak naprawdę to opowieść o zdobywaniu. Nawet nie o odzyskaniu mocy, ale o jej przemianę. Ona się zmienia.

To zawsze Agatha