To zawsze Agatha – jaki wpływ serialu na MCU? Nowe informacje o produkcji z Visionem

fot. Marvel

Po dłuższej przerwie w tym miesiącu doczekamy się premiery nowego serialu Marvela. To zawsze Agatha będzie spin-offem WandaVision, który opowie dalszą historię tytułowej wiedźmy, z którą Scarlet Witch miała okazję stoczyć zażartą walkę. W rozmowie z IGN scenarzystka Jac Schaeffer potwierdziła, że akcja serialu będzie oderwana od głównych wydarzeń z MCU, ale i tak fani uniwersum nie będą mogli przejść obok tej produkcji obojętnie.

To zawsze Agatha – wpływ nowego serialu na MCU

Schaeffer przyznała, że WandaVision i To zawsze Agatha tworzą swoje własne, małe uniwersum w ramach miasteczka Westview:

Znajdują się w swoim własnym, małym uniwersum i dla mnie jest to po prostu powiązane z Westview. Jestem fanką Buffy. Chcieliśmy, aby to miasto było kłębowiskiem nadprzyrodzonej energii, w której zawarte są różne historie. Jeżeli zaś chodzi o Agathę, to jest outsiderką, więc nie widzę jej jako kogoś, kto dołącza do głównych wydarzeń z MCU. Te historie oczywiście się przecinają, ale ona w tym serialu tworzy swoją własną opowieść.

Scenarzystka jednocześnie zaznaczyła, że widzowie zobaczą w serialu pewne znajome elementy:

Jasne, to wszystko jest częścią tego samego uniwersum, więc istnieją magiczne kamienie, iluzje i tym podobne rzeczy, ale to jest serial poświęcony tej bohaterce . Tak więc zawsze chodzi o Agathę Harkness i ludzi, których spotyka na swej drodze.

Producentka wykonawcza, Mary Livanos, w wywiadzie obiecała fanom MCU, że zobaczą powiązania, między To zawsze Agatha a resztą MCU:

Powiedziałabym przede wszystkim, że To zawsze Agatha jest niesamowitą historią samą w sobie. Chodzi przede wszystkim o Agathę, dowiemy się o niej więcej i myślę, że ludziom naprawdę spodoba się jej podróż. Ale mogę też powiedzieć, że pojawią się większe konsekwencje dla całego MCU.

Jednak wprowadziliśmy także zupełnie nową grupę postaci w MCU, którzy są członkami sabatu. Jeśli nie wiesz zbyt wiele o uniwersum Marvela, możesz rozpocząć oglądanie i cieszyć się tą całkowicie oryginalną historią. Ale jeśli jesteś fanem WandaVision i MCU, dodam, że obejrzenie serialu się opłaci.

Vision – Jac Schaeffer nie bierze udziału w pracach

W przygotowaniu jest już kolejny serial Marvela, którego bohaterem będzie Vision. Niedawno potwierdzono, że James Spader powróci do roli Ultrona, a teraz dowiedzieliśmy się, że Jac Schaeffer nie będzie brała udziału w pracach nad tym projektem. Była główną scenarzystką WandaVision oraz To zawsze Agatha, ale w serialu o Visionie jej zabraknie.

Schaeffer potwierdziła to w rozmowie z ComicBook:

Nie jestem zaangażowana w ten serial. Życzę im wszystkiego najlepszego. Paul Bettany to mój drogi przyjaciel i niezwykła osoba. To on odpowiada za postać Visiona. Ja nie jestem w to zaangażowana, ale całkowicie kibicuję temu serialowi.

To zawsze Agatha

To zawsze Agatha - obsada, fabuła, data premiery

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, dostaje to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

W obsadzie znaleźli się również Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn oraz Debra Jo Rupp.

To zawsze Agatha – premierę wyznaczono na 18 września 2024 roku na Disney+.