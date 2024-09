Nowy spot To zawsze Agatha przybiera styl reklamy z lat 90. Transmisję przerywa...

fot. Disney+

Reklama

Promocja To zawsze Agatha z pewnością zachwyca miłośników estetyki z lat dziewięćdziesiątych. Zapewne do gustu przypadnie im również nowy klip zapowiadający spin-off WandaVision. Poza niektórymi nowymi ujęciami, lektor obiecuje emocjonujący seans w "zniekształconej rzeczywistości". To wyrażenie z pewnością jest kluczowe, bo właśnie w tym momencie transmisja, przypominająca spot telewizyjny, zaczyna się zatracać. Zobaczcie sami.

To zawsze Agatha - nowy spot

Zobacz także:

To zawsze Agatha - co wiadomo o serialu?

Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm – niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia.

To zawsze Agatha

Pierwsze dwa odcinki zadebiutują 18 września na platformie streamingowej Disney+.