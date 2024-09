To zawsze Agatha – nowy materiał zza kulis. Twórcy ograniczyli CGI do minimum

fot. Marvel Studios

Już za niecałe dwa tygodnie na Disney+ zadebiutuje To zawsze Agatha. Serial Marvela właśnie otrzymał nowy materiał, który prezentuje pracę na planie od kulis. Twórcy chwalą się, że wszystkie efekty specjalne w serialu są praktycznie, co też możemy zobaczyć na poniższym wideo. Studio zaprezentowało nie tylko ogromne scenografie, ale również drobiazgowe kostiumy postaci, a także stroje występujących w To zawsze Agatha potworów. Ekipa skorzystała z efektów komputerowych tylko tam, gdzie było to niezbędne.

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, dostaje to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

W obsadzie znaleźli się Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn oraz Debra Jo Rupp.

To zawsze Agatha – premierę wyznaczono na 18 września 2024 roku na Disney+.