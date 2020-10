Tofifest 2020 online: Program festiwalu na 21 października. Co obejrzeć w sieci?

Tofifest 2020, którego patronem medialnym jest nasz portal naEKRANIE.pl na półmetku. Czas sprawdzić, co ciekawego można obejrzeć online 21 października. Wszystkie filmy festiwalowe są dostępne w platformie Tofifest od premiery festiwalowej do końca trwania wydarzenia.

Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do całego programu liczącego 150 filmów. Po premierze festiwalowej można jednak zakupić bilet na dany film w cenie 14 złotych. Wszystko oglądamy na stronie Tofifest.pl, na której trzeba założyć konto, by móc oglądać filmy, a następnie w programie wybrać interesujący nas tytuł.

Pełny program festiwalu online można sprawdzić na stronie Tofifest.pl. Oczywiście dla osób z Torunia jest dostępna opcja obejrzenia w kinie, a cały program tej formy festiwalu dostępny jest w tym miejscu. Na liście sekcja, tytuł oraz godzina premiery festiwalowej online.

Tofifest 2020 online - program na 21.10

On Air (konkurs główny)

Shortcut

Shortcut 5 - Tamou, Filipinana, Community Gardens, Ostatni dni lata i Girl and Body - 14;00

Nowe kino fińskie

Mistrzowie niepokorni

Przesłuchanie jeden z najgłośniejszych filmów w historii polskiego kina. Wstrząsająca historia, osadzona w realiach Polski lat 50., opowiada o losach młodej dziewczyny

Polonika

From Poland

Ciepło-Zimno

Best of the Best

Tofifest 2020 - program online