Tofifest 2020 online: Program festiwalu na 20 października. Co obejrzeć w sieci?

fot. materiały prasowe

Trwa Tofifest 2020, którego patronem medialnym jest nasz portal naEKRANIE.pl Czas sprawdzić, co ciekawego można obejrzeć w sieci 20 października. Wszystkie filmy festiwalowe są dostępne w platformie Tofifest od premiery festiwalowej do końca trwania wydarzenia.

Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do całego programu liczącego 150 filmów. Po premierze festiwalowej można jednak zakupić bilet na dany film w cenie 14 złotych. Wszystko oglądamy na stronie Tofifest.pl, na której trzeba założyć konto, by móc oglądać filmy, a następnie w programie wybrać interesujący nas tytuł.

Pełny program festiwalu online można sprawdzić na stronie Tofifest.pl. Oczywiście dla osób z Torunia jest dostępna opcja obejrzenia w kinie, a cały program tej formy festiwalu dostępny jest w tym miejscu. Na liście sekcja, tytuł oraz godzina premiery festiwalowej online.

Tofifest 2020 online - program na 20.10

On Air (konkurs główny)

Bella Women

Shortcut

Shortcut 4 - Pile, Alicja i Żabka, Entre Tu Y Milagros, Union County i Twenty - 14;00

Best of the Best

Best of the Shortcut 2 - Stutterer, Nauka, Judgement, Watermelon Juice - 14:00

Dziewczyna

Let There Be Light

Erratum

ŻYWIE BIEŁARUŚ!

From Poland

Tofifest 2020 - program online