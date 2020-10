Tofifest 2020 online: Program festiwalu na 18 października. Co obejrzeć w sieci?

Fot. Kuba Kijowski

Portal naEKRANIE.pl jest patronem medialnym Tofifest 2020. Z tego powodu będziemy dla Was przygotowywać codzienny przegląd programu online, by można było sprawdzić, co obejrzeć i jak to zrobić.

Najpierw podstawowe informacje. Tofifest organizowany jest w Toruniu w formacie hybrydowym. Wszystkie filmy można obejrzeć online. Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do całego programu liczącego 150 filmów. Po premierze festiwalowej można jednak zakupić bilet na dany film w cenie 14 złotych. Wszystko oglądamy na stronie Tofifest.pl, na której trzeba założyć konto, by móc oglądać filmy, a następnie w programie wybrać interesujący nas tytuł. Oznacza to, że jeśli internetowa premiera festiwalowa jest o 12;00 to od tej godziny aż do końca festiwalu można ten film oglądać.

Pełny program festiwalu online można sprawdzić na stronie Tofifest.pl. Oczywiście dla osób z Torunia jest dostępna opcja obejrzenia w kinie, a cały program tej formy festiwalu dostępny jest w tym miejscu. Na liście tytuł oraz godzina premiery festiwalowej online.

Tofifest 2020 online - program na 17.10

Konkurs Główny - On Air

Asia przeczytaj recenzję) - Asia skupia się na pracy jako pielęgniarka, podczas gdy Vika szwenda się po skate parkach ze swoimi przyjaciółmi. Ta rutyna zostaje zachwiana, kiedy stan zdrowia Viki gwałtownie się pogarsza. Asia musi zacząć działać i stać się taką matką, jakiej jej córka teraz bardzo potrzebuje. Choroba dziewczyny okazuje się szansą na to, by w tej małej rodzinie objawiła się miłość.

Sekcja From Poland

Dolina Bogów Dolinie Bogów krzyżują się trzy wątki narracyjne, które prowokują widza do własnych interpretacji.

krzyżują się trzy wątki narracyjne, które prowokują widza do własnych interpretacji. Lekcja miłości

Sekcja Nowe Kino Fińskie

Zaczarowany las Kaisy Zaczarowany las Kaisy to poetyckie studium przyjaźni legendarnej saamskiej bajarki Kaisy Gauriloff i szwajcarskiego pisarza Roberta Crotteta

Sekcja Bella Women

Sekcja ŻYWIE BIEŁARUŚ!

Sekcja FORUM 2019/2020

Pokazy specjalne

Autoportret: Krzysztof Cander - 16:00 - dokument Marcina Sautera opowiada o żyjącym w latach 1936–2006 wybitnym malarzu związanym z Grudziądzem, Bydgoszczą i Toruniem — Krzysztofie Canderze.

Shortcut

Shortcut 1 - pierwsza grupa filmów krótkometrażowych - Genius Loci, Contraindications, I Want to Return Return Return, Bird's Song, Własne śmieci - 16:00

Sekcja Best of the Best

Best of Shortcut 1 - Bestia, Magma, Thunderbirds - 18:00

Sekcja Mistrzowi Niepokorni

Tofifest 2020 - program online