Tofifest 2020 online: Program festiwalu na 17 października. Co obejrzeć w sieci?

fot. materiały prasowe

Jako patron medialny Tofifest 2020 będziemy dla Was przygotowywać codzienny przegląd programu online, by można było sprawdzić, co obejrzeć i jak to zrobić.

Najpierw podstawowe informacje. Tofifest organizowany jest w Toruniu w formacie hybrydowym. Są pokazy stacjonarne w Jordankach, a poza tym wszystkie filmy można obejrzeć online. Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do całego programu liczącego 150 filmów. Po premierze festiwalowej można jednak zakupić bilet na dany film w cenie 14 złotych. Wszystko oglądamy na stronie Tofifest.pl, na której trzeba założyć konto, by móc oglądać filmy.

Na liście podajemy tytuły oraz godzinę premiery festiwalowej, od której można oglądać film online. Pierwszy dzień jest zawsze spokojny, bo wieczorem dopiero gala otwarcia, więc jak zobaczycie na liście jest dużo filmów familijnych. Pełny program festiwalu online można sprawdzić na stronie Tofifest.pl. Oczywiście dla osób z Torunia jest dostępna opcja obejrzenia w kinie, a cały program tej formy festiwalu dostępny jest w tym miejscu.

Tofifest 2020 online - program na 17.10