Tofifest 2022 - nagrody rozdane. Sukces ukraińskiego filmu

fot. materiały prasowe

To już koniec Tofifest 2022. Choć 3 lipca jeszcze można oglądać filmy w Toruniu (sprawdź program!), nagrody rozdane i wszystko już wiemy. Zwycięzcą konkursu głównego On Air został film Olga, który jest koprodukcją ukraińsko-szwajcarsko-francuską. W uzasadnieniu czytamy: Ten film imponuje precyzją opowiadania, niezwykłą przenikliwością i wrażliwością w podjęciu złożonego tematu. W skład jury wchodzili Grażyna Błęcka-Kolska, Marcin Bortkiewicz, Magdalena Czerwińska, Katarzyna Klimkiewicz i Adam Woronowicz. Olga - recenzja filmu - przeczytaj!

Olga - o czym jest?

Film opowiada o 15-letniej, ukraińskiej gimnastyczce, która uprawia tę dyscyplinę z prawdziwą pasją. Przebywając na zgrupowaniu w Szwajcarii, dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej wpasować się do drużyny narodowej. W tym czasie w Kijowie zawiązuje się ruch społeczny Euromajdan, który niespodziewanie wciąga w swoje tryby wszystkie bliskie jej osoby. W czasie, gdy Olga przygotowuje się do Mistrzostw Europy, w jej życie wkracza rewolucja, która zmiata wszystko, co stoi na jej drodze.

Podczas gali zamknięcia Złote Anioły za Niepokorność Twórczą odebrali Aleksandra Popławska i Robert Więckiewicz. Natomiast Filip Bajon odebrał Złotego Anioła za Całokształt Twórczości. Zaś Maria Dębska dostała Złotego Anioła dla Obiecującej Europejskiej Aktorki. Tomasz Ziętek otrzymał Flisaka — nagrodę Prezydenta Miasta Torunia dla twórców związanych z regionem kujawsko-pomorskim. Konkurs polski From Poland wygrał świetnie przyjęty debiut Chrzciny z świetnie ocenianą rolą Katarzyny Figury.

Jury zdecydowało się także przyznać specjalne wyróżnienie, które powędrowało w ręce filmu Zdarzyło się w reżyserii Audrey Diwan. To bezkompromisowa opowieść o kobiecie, której państwo odbiera prawo do własnego ciała. To dojmujący film o systemowej przemocy i samotności — usłyszeli widzowie Gali.

Po gali odbył się koncert Pauliny Przybysz zatytułowany Music. The Superpower '22. Czytamy o projekcie, że jest on hołdem dla kina i artystów. Na scenie zebrani mogli usłyszeć utwory takich wykonawców jak Radiohead, Billie Eilish, David Byrne czy Whitney Houston. W koncercie uczestniczył też Tomasz Ziętek jako gość specjalny.

Tofifest 2022 - online

Wersja online wciąż jednak trwa aż o 11 lipca. Wejdźcie na platformę Tofifest, aby obejrzeć dobre kino artystyczne. Polecamy! Są tam też filmy nagrodzone w poprzednich edycjach.