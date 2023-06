Tim Burton na dużym ekranie. Na Tofifeście w Toruniu zobaczycie aż 5 kultowych filmów!

fot. materiały prasowe

Przed nami kolejna edycja polskiego festiwalu filmowego Tofifest, który co roku odbywa się w Toruniu. Tym razem organizatorzy przygotowali coś specjalnego dla fanów trochę mroczniejszych i bardziej pokręconych klimatów. W ramach wydarzenia odbędą się specjalne seanse kultowych filmów Tima Burtona! Poniżej znajdziecie dokładną listę filmów sławnego reżysera, które wyjątkowo będzie można obejrzeć na dużym ekranie.

Osobliwa piątka Tima Burtona [Tofifest 2023]

Jak zapowiadają organizatorzy:

Osobliwy, nietuzinkowy, wyjątkowy, niepodobny do nikogo, tylko do siebie. Świat Tima Burtona to świat wielkiej wyobraźni, nietypowej, barwionej różnymi kolorami, bogatej w zadziwiające dźwięki i postaci. Kino nieposkromione, nie do zatrzymania. Piękne, żywe, wciągające. Osobliwa piątka to jedyna okazja, by na dużym ekranie zobaczyć nasze filmowe best of the best Tima Burtona.

W ramach wydarzenia będzie można zobaczyć takie filmy jak:

Przypominamy, że tegoroczna edycja będzie trwać od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu.

