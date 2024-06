Tofifest 2024 - nagrody rozdane. Fenomenalne 78 Days zdobywa nie tylko serca widzów

fot. Maciej Wasilewski

29 czerwca zakończono Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Kujawy i Pomorze. Podczas gali zamknięcia przyznano nagrody za niepokorność twórczą dla Zbigniewa Zamachowskiego, Martyny Wojciechowskiej oraz Jerzego Skolimowskiego. Obok rozdano też nagrody w dwóch konkursach filmowych: From Poland, w którym rywalizowały polskie tytuły oraz On Air, czyli konkurs główny.

Tofifest 2024 - nagrody

Nagrodę główną, czyli Grand Prix festiwalu otrzymała reżyserka Emilija Gasić za film 78 Days. Wyróżnienie przyznało jury w składzie Kinga Dębska, Katarzyna Figura, Damian Kocur, Wojciech Urbański oraz Zbigniew Zamachowski.

- To posklejany ze skrawków dziecięcych wspomnień obraz mający formę nagrania z archiwum domowego, w którym reżyserka powraca do dziecięcych lat i wojny w byłej Jugosławii. Ten osobisty dziennik poraża bolesną prawdą i radością życia mimo wojny w tle. W głównej roli występuje dziewczynka, która rozsadza ekran. Ten film silnie wybrzmiewa właśnie dziś: każe myśleć o zwykłych ludziach w Ukrainie i Palestynie — uzasadniła wybór reżyserka Kinga Dębska, członkini jury konkursu On Air.

Nagrodę w konkursie From Poland, w którym jurorami są sami widzowie,, czyli publiczność festiwalu, otrzymał film Chłopi w reżyserii DK Welchman i Hugha Welchmana.

- Wiem, że Dorotka i Hugh będą szczęśliwi, i w ich imieniu serdecznie państwu dziękuję, że dokonaliście takiego wyboru; według mnie absolutnie słusznego — mówiła Dorota Stalińska, która razem z Kamilą Urzędowską oraz Piotrem Dominiakiem odebrała nagrodę na scenie.

Obok tego tradycyjnie prezydent Torunia przyznał FLISAKA, czyli nagrodę dla utalentowanych twórców związanych z regionem. Tym razem otrzymał ją Julian Świeżewski.

- Jestem z Bydgoszczy, ale wbrew pozorom Toruń zawsze był bliski memu sercu. Cieszę się, że ten Flisak gra na skrzypcach, bo tak właśnie zaczęła się moja historia ze sztuką. Wszystkim, którzy aspirują do tworzenia, życzę pewności w dążeniu swoją drogą, aby iść za tym, co czujecie w sercu. To nie jest łatwe, sam się tego uczę. Ale róbmy swoje jak najlepiej i walczmy o to, co jest dla nas ważne — mówił artysta.

Złotym Aniołem dla Europejskiej Aktorki BELLA WOMAN uhonorowano Kamilę Urzędowską z filmu Chłopi.

- Czuję się onieśmielona i wzruszona. Dziękuję wszystkim organizatorom za zorganizowanie tego cudownego wydarzenia. Czuję się tutaj wspaniale, Toruń to piękne miasto. Bardzo chciałabym podziękować ludziom, dzięki którym tutaj jestem, a mianowicie DK i Hughowi Welchmanom, którzy stworzyli ten film, i zaufali mi, że będę w stanie zagrać taką rolę. Chciałabym podziękować całej ekipie, która pracowała przy tym filmie, bo stworzyła wspaniałe warunki, dzięki którym mogłam z pełną wrażliwością i odpowiedzialnością stworzyć rolę Jagny. Chciałam też podziękować dwóm wyjątkowym kobietom, które wspierają mnie na co dzień, czyli moim agentkom — powiedziała laureatka.

Po gali odbył się koncert LOVE IS LOVE w wykonaniu Michała Szpaka, który spotkał się z żywą reakcją publiczności