Co warto zobaczyć na festiwalu Tofifest 2024? Pasmo MUST SEE MUST BE służy pomocą

Zostało już niewiele czasu do rozpoczęcia kolejnej edycji festiwalu filmowego Tofifest w Toruniu. W ramach sekcji MUST SEE MUST BE widzowie będą mogli obejrzeć tytuły, które mogły umknąć uwadze najwierniejszym miłośnikom kina. Jak sama nazwa pasma wskazuje, zdecydowanie warto je nadrobić - ze względu na poruszaną tematykę bądź oryginalną oprawę wizualną. Zobaczcie, które tytuły zostały wybrane do tej sekcji.

Tofifest 2024 - program MUST SEE MUST BE

W sekcji uwzględniono cztery filmy z różnych zakątków świata, które wzbudzą emocje i skłonią widzów do refleksji.

Moje ulubione ciasto

Irański film wyreżyserowany przez duet twórców - Maryam Moghadaam i Behtasha Sanaeeha - opowiadający o dwójce 70-latków. To opowieść o przełamywaniu schematów oraz reguł, co potrafi kompletnie zmienić życie.

Wspomnienia płonącego ciała

Historia trzech bohaterek, które odkrywają siłę swojej kobiecości po latach dostosowywania się do środków nacisku społecznego. Twórczyni filmu pochodzi z Kostaryki.

Toll

Brazylijska produkcja o samotnej matce pracującej w punkcie poboru opłat na autostradzie. Z powodu trudnej sytuacji finansowej, bohaterka decyduje się nawiązać współpracę z gangiem złodziei.

Raj w płomieniach

Opowieść o trzech porzuconych przez matkę dziewczynkach, które muszą samodzielnie stawiać czoła codziennym obowiązkom. W pewnym momencie muszą wymyślić plan, aby uniknąć interwencji z opieki społecznej.

