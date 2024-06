Anna Próchniak na MFF Tofifest. Unmoored, Strefa interesów i nie tylko

fot. Tofifest

Dzielą nas tygodnie od rozpoczęcia 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, który podbije Toruń w dniach 25-30 czerwca. W ramach pasma Polonica widzowie będą mogli obejrzeć międzynarodowe tytuły z częścią polskiego pierwiastka. Na liście znalazła się między innymi Strefa interesów, laureat dwóch Oscarów, za którego zdjęcia odpowiada Łukasz Żal. Oprócz tego, podczas festiwalu będzie można nadrobić film z udziałem Anny Próchniak i Marty Żmudy Trzebiatowskiej.

Tofifest 2024 - program Polonica

Unmoored

Głośny film Caroline Ingvarsson przedstawia losy znanej prezenterki telewizyjnej, która nagle musi przerwać swoją karierę przez oskarżenia padające pod adresem jej męża. Małżeństwo musi wyjechać z miasta i odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Oprócz Anny Próchniak, na ekranie nie zabraknie Marty Żmudy Trzebiatowskiej.

Strefa interesów

Centralną postacią ekranowej opowieści są komendant obozu Auschwitz-Birkenau Rudolf Höss (Christian Friedel) i jego żona, Hedwiga (Sandra Hüller), którzy próbują wieść spokojne życie rodzinne w położonym niedaleko miejsca kaźni domu z ogrodem. Ekranizacja powieści Martina Amisa pod tym samym tytułem.

Joika

Amerykańska tancerka baletowa Joy Womack zostaje przyjęta do moskiewskiej Akademii Baletu Bolszoj z marzeniem zostania wielką baletnicą.

Przysięga Ireny

Trwa II wojna światowa. 19-letnia Irena w wojennej zawierusze traci kontakt z rodziną. Bita i torturowana zostaje siłą wcielona do pracy najpierw na rzecz Armii Czerwonej, później skierowana do przymusowej pracy w niemieckiej fabryce amunicji. Jej sytuacja zmienia się, gdy zwraca na nią uwagę Rugemer – major SS (Dougray Scott). Zafascynowany dziewczyną mężczyzna proponuje jej pracę gosposi w swojej posiadłości. Gdy Irena dowiaduje się, że Niemcy zamierzają zlikwidować getto, wykorzystuje zaufanie pracodawcy i ratuje Żydów, ukrywając ich w jego domu. Konspiracja nie trwa jednak długo. Rugemer odkrywa tajemnicę Ireny i stawia jej trudne do zaakceptowania ultimatum...

Late Bloomers

Opowieść o dwóch kobietach, które pomimo różnicy wieku, łączą je podobne doświadczenia. W jedną z bohaterek wcieliła się Małgorzata Zajączkowska.

