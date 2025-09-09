Mąż Daisy Ridley nie wiedział, że jego nowy film zaczynał jako fanfik Reylo ze Star Wars
Casting Toma Batemana w The Love Hypothesis rozbawił wielu czytelników, którzy znają origin książki. Wygląda na to, że zarówno sam aktor, jak i jego partnerka, nie zdawali sobie jednak sprawy z ironii sytuacji, gdy podchodził do castingu.
Tom Bateman, zawodowo aktor, a prywatnie mąż Daisy Ridley, został obsadzony w adaptacji The Love Hypothesis autorstwa Ali Hazelwood. Nie jest tajemnicą, że pisarka jest wielką fanką shipu Rey i Kylo ze Star Wars, a jej książka zaczynała właśnie jako fanfik do Reylo.
Zabawne jest to, że w Rey wciela się na ekranie właśnie Daisy Ridley, a jej mąż, Tom Bateman, zagra dr Adama Carlsena, inspirowanego samym Kylo Renem. Jak się jednak okazuje, aktor nie miał o tym zielonego pojęcia. W rozmowie z portalem ScreenRant podzielił się swoją pierwszą reakcją na odkrycie, że przypadkiem trafił w sam środek historii inspirowanej Reylo.
Tom Bateman nie znał originu The Love Hypothesis
Wygląda więc na to, że Tom Bateman dopiero po czasie odkrył, że The Love Hypothesis zaczynało jako fanfik Reylo. Co więcej, Daisy Ridley też nie miała o tym pojęcia. Teraz jest jednak szczęśliwy, mogąc być częścią adaptacji książki, która ma tyle wiernych fanów.
Booktok- nadchodzące adaptacje książek
The Love Hypothesis to tylko jedna z wielu książkowych adaptacji, które zmierzają na ekran. Poniżej zrobiliśmy dla Was listę wszystkich hitów Booktoka, czyli książkowej strony TikToka, które doczekają się już niedługo adaptacji.
Źródło: screenrant.com
