Mąż Daisy Ridley nie wiedział, że jego nowy film zaczynał jako fanfik Reylo ze Star Wars

Fot. Disney

Tom Bateman, zawodowo aktor, a prywatnie mąż Daisy Ridley, został obsadzony w adaptacji The Love Hypothesis autorstwa Ali Hazelwood. Nie jest tajemnicą, że pisarka jest wielką fanką shipu Rey i Kylo ze Star Wars, a jej książka zaczynała właśnie jako fanfik do Reylo.

Zabawne jest to, że w Rey wciela się na ekranie właśnie Daisy Ridley, a jej mąż, Tom Bateman, zagra dr Adama Carlsena, inspirowanego samym Kylo Renem. Jak się jednak okazuje, aktor nie miał o tym zielonego pojęcia. W rozmowie z portalem ScreenRant podzielił się swoją pierwszą reakcją na odkrycie, że przypadkiem trafił w sam środek historii inspirowanej Reylo.

Tom Bateman nie znał originu The Love Hypothesis

Wiesz co... Nie byłem świadomy tego powiązania, podobnie jak Daisy. Zostałem o tym poinformowany po tym, jak zaproponowano mi rolę, że stąd wzięła się inspiracja. Myślałem, że to znaczy, że zainspirowało to Ali Hazelwood do pisania, ponieważ książka jest oczywiście inna niż cała reszta. Jednak dopiero po tym, jak oficjalnie ogłoszono obsadę, w pełni uświadomiłem sobie, jak bardzo fani kochają ten tytuł. Sprawiło to, że poczułem się bardzo podekscytowany, mogąc być tego częścią.

Wygląda więc na to, że Tom Bateman dopiero po czasie odkrył, że The Love Hypothesis zaczynało jako fanfik Reylo. Co więcej, Daisy Ridley też nie miała o tym pojęcia. Teraz jest jednak szczęśliwy, mogąc być częścią adaptacji książki, która ma tyle wiernych fanów.

Booktok- nadchodzące adaptacje książek

