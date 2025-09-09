placeholder
Reklama
placeholder

Mąż Daisy Ridley nie wiedział, że jego nowy film zaczynał jako fanfik Reylo ze Star Wars

Casting Toma Batemana w The Love Hypothesis​ rozbawił wielu czytelników, którzy znają origin książki. Wygląda na to, że zarówno sam aktor, jak i jego partnerka, nie zdawali sobie jednak sprawy z ironii sytuacji, gdy podchodził do castingu.
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  star wars 
The Love Hypothesis Tom Bateman daisy ridley
Rey Kylo Star Wars Fot. Disney
Reklama

Tom Bateman, zawodowo aktor, a prywatnie mąż Daisy Ridley, został obsadzony w adaptacji The Love Hypothesis autorstwa Ali Hazelwood. Nie jest tajemnicą, że pisarka jest wielką fanką shipu Rey i Kylo ze Star Wars, a jej książka zaczynała właśnie jako fanfik do Reylo.

Zabawne jest to, że w Rey wciela się na ekranie właśnie Daisy Ridley, a jej mąż, Tom Bateman, zagra dr Adama Carlsena, inspirowanego samym Kylo Renem. Jak się jednak okazuje, aktor nie miał o tym zielonego pojęcia. W rozmowie z portalem ScreenRant podzielił się swoją pierwszą reakcją na odkrycie, że przypadkiem trafił w sam środek historii inspirowanej Reylo.

Tom Bateman nie znał originu The Love Hypothesis

Wiesz co... Nie byłem świadomy tego powiązania, podobnie jak Daisy. Zostałem o tym poinformowany po tym, jak zaproponowano mi rolę, że stąd wzięła się inspiracja. Myślałem, że to znaczy, że zainspirowało to Ali Hazelwood do pisania, ponieważ książka jest oczywiście inna niż cała reszta. Jednak dopiero po tym, jak oficjalnie ogłoszono obsadę, w pełni uświadomiłem sobie, jak bardzo fani kochają ten tytuł. Sprawiło to, że poczułem się bardzo podekscytowany, mogąc być tego częścią.

Wygląda więc na to, że Tom Bateman dopiero po czasie odkrył, że The Love Hypothesis zaczynało jako fanfik Reylo. Co więcej, Daisy Ridley też nie miała o tym pojęcia. Teraz jest jednak szczęśliwy, mogąc być częścią adaptacji książki, która ma tyle wiernych fanów. 

Booktok- nadchodzące adaptacje książek

The Love Hypothesis to tylko jedna z wielu książkowych adaptacji, które zmierzają na ekran. Poniżej zrobiliśmy dla Was listę wszystkich hitów Booktoka, czyli książkowej strony TikToka, które doczekają się już niedługo adaptacji. 

1. Bezsilna

Bestsellerowa powieść romantasy Lauren Roberts otrzyma swój serial, który będzie emitowany na platformie streamingowej Prime Video. Trylogia jest również dostępna w Polsce - wyszła nakładem Wydawnictwa Uroboros.

arrow-left
1. Bezsilna
fot. Wydawnictwo Uroboros
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  star wars 
The Love Hypothesis Tom Bateman daisy ridley
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
The Love Hypothesis Komedia
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Samurai Fury
-

Furia samurajów! Zwiastun nowego kostiumowego akcyjniaka

2 Avengers: Doomsday
-

Tak Marvel zapowiada Avengers: Doomsday. Tajemnicza grafika od reżyserów

3 The Smashing Machine
-

Dwayne Johnson zachwyca kreacją aktorską - ileż tu emocji! Nowy zwiastun The Smashing Machine!

4 Nero
-

Oto francuski XVI-wieczny "John Wick". Zwiastun serialu kostiumowego Néro od Netflixa

5 10. Olaf (Kraina lodu)
-

Co dalej z Frozen 3? Na hit Disneya jeszcze poczekamy - prace postępują powoli

6 Marvel Zombies - nowe zdjęcia
-

Nowe zdjęcia z pierwszego serialu animowanego MCU tylko dla dorosłych. Blade w akcji!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e173

Moda na sukces

s05e02

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e01

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e03

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e166

Zatoka serc

s42e02

s2025e176

Anderson Cooper 360

s2025e180

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marcin Bosak
Marcin Bosak

ur. 1979, kończy 46 lat

Hugh Grant
Hugh Grant

ur. 1960, kończy 65 lat

Hanna Bieniuszewicz
Hanna Bieniuszewicz

ur. 1955, kończy 70 lat

Zoe Kazan
Zoe Kazan

ur. 1983, kończy 42 lat

Adam Sandler
Adam Sandler

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV