Diuna 2 - Tom Cruise pomógł Chalametowi i dał mu cenną radę. "To było jak okrzyk wojenny"

Choć na film Diuna 2 przyjdzie nam poczekać dłużej, niż wcześniej zakładaliśmy, każda informacja na temat produkcji Denisa Villeneuve'a jest wśród jej fanów na wagę złota. Nasze serca mogą teraz urosnąć po rewelacjach, które wyjawił odtwórca roli Paula Atrydy, Timothée Chalamet. Młody aktor zdradził, że w pracach nad nową Diuną pomógł mu nie kto inny jak sam Tom Cruise, który miał dla kolegi po fachu niezwykle cenną radę.

Chalamet w rozmowie z portalem GQ ujawnił, że dostał emaila od Cruise'a - ten przesłał mu długą listę trenerów kaskaderów, którzy mogliby pomóc w przygotowaniach do ewentualnej kolejnej roli w kinie akcji.

był dla mnie wielką inspiracją w zeszłym roku - zobaczyłem go, gdy kręciliśmy nową Diunę. Część ekipy trochę kpiła z faktu, że wybraliśmy się na seans, ale przecież to był jeden z najwspanialszych filmów, jakie kiedykolwiek widziałem. Niedługo po skończeniu prac nad pierwsząpoznałem Toma Cruise'a osobiście, a on później wysłał mi cudownie inspirującego emaila. Stwierdził w nim, że w starym Hollywood treningi tańca i walki były obowiązkowe, jednak dziś nikt nie trzyma się już tego standardu. Dopisał, że w tej sprawie wszystko zależy ode mnie. To było jak okrzyk wojenny.