Tom Cruise podpisał z Warner Bros. umowę na produkcję filmów. Jest szansa dla Na skraju jutra 2?

fot. materiały prasowe

Tom Cruise przez ostatnich kilka lat związany był z Paramount Pictures, dla których wyprodukował w ostatnim czasie Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One oraz Top Gun: Maverick. Aktor nie będzie jednak związany umową wyłącznie z tą wytwórnią, gdyż właśnie ogłoszono, że rozpoczął współpracę z Warner Bros. Discovery.

Tom Cruise będzie tworzył i produkował filmy dla Warner Bros. Discovery

Strategiczne partnerstwo obejmuje opracowywanie i wyprodukowanie zarówno oryginalnych produkcji, jak również filmów opartych na franczyzach, w których Tom Cruise wystąpi w głównej roli. Aktor wraz ze swoją firmą produkcyjną otrzymają biuro na terenie Warner Bros. Discovery w Burbank w Kalifornii.

Umowa Cruise’a z Warner Bros. nie jest na wyłączność, więc aktor wciąż może kręcić inne projekty dla Universal Pictures i Paramount Pictures. Zadaniem Toma Cruise’a będzie stworzenie atrakcyjnych na całym świecie kinowych hitów, które pozwolą wytwórni poprawić wyniki ich filmów z kin.

Aktor wraca do Warner Bros. po dziesięciu latach. Jego ostatnim projektem dla studia było Na skraju jutra. Od dłuższego czasu spekuluje się, że film może otrzymać kontynuację, a nowa umowa Toma Cruise’a otwiera furtkę dla potencjalnej drugiej części chwalonego przez widzów filmu science fiction, w którym Cruise zagrał u boku Emily Blunt. Dla Warner Bros. aktor nakręcił także Rock of Ages, Ostatniego samuraja, Magnolię, Oczy szeroko zamknięte, Wywiad z wampirem, Ryzykowny interes i Wyrzutków.

Współprezesi Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca i Pam Abdy, wydali oświadczenie, w którym cieszą się na współpracę z Tomem Cruisem:

Jesteśmy podekscytowani współpracą z Tomem, absolutną legendą branży filmowej. Naszą wizją od pierwszego dnia była odbudowa tego kultowego studia do szczytów jego świetności i kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z Davidem Zaslavem, aby porozmawiać o dołączeniu do zespołu Warner Bros. Discovery, powiedział nam wtedy: „Mamy misję przywrócenia Warner Bros. – posiadamy najlepsze zasoby i własność intelektualną do opowiadania historii , a także talenty w branży – i musimy sprowadzić Toma Cruise’a z powrotem do Warner Bros.!” Dziś staje się to rzeczywistością i my jesteśmy o krok bliżej osiągnięcia naszych celów. Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani możliwością ponownego powitania Toma w Warner Bros. i nie możemy się doczekać, aż w nadchodzących latach będziemy mogli wcielić w życie jeszcze więcej jego geniuszu na ekranie.

Do sprawy odniósł się również sam Cruise, który nie może doczekać się rozpoczęcia pierwszych projektów dla Warner Bros.:

Mam wielki szacunek i podziw dla Davida, Pam, Mike'a i całego zespołu Warner Bros. Discovery oraz ich zaangażowania w filmy, fanów i doświadczenia kinowego. Nie mogę się doczekać wspólnego kręcenia świetnych filmów!

Zanim Tom Cruise opracuje pierwsze produkcje dla Warner Bros., czekają go jeszcze prace nad Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two, a także w niezatytułowanym kosmicznym projekcie w reżyserii Douga Limana.