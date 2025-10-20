Gwiazda Lucyfera brała udział w castingu do nowej Fantastycznej 4. Zdradza szczegóły
W najnowszym wywiadzie Tom Ellis opowiedział o castingu do roli Reeda Richardsa w Fantastycznej 4: Pierwsze kroki. Czy żałuje, że nie dostał angażu do tego superbohaterskiego filmu?
Casting do Fantastycznej 4: Pierwsze kroki wywoływał duże emocje wśród fanów. Wśród faworytów do roli Reeda Richardsa wymieniano m.in. Matta Smitha, Adama Drivera i Deva Patela. Ostatecznie wybrano Pedro Pascala, ale brano też pod uwagę walijskiego aktora, znanego z serialu Lucyfer.
Czytaj więcej: Czy solowy film o Hulk powstanie? Rozmowy trwają, ale Marvel ma pewien problem
Tom Ellis o castingu do roli Reeda Richardsa
Tom Ellis w niedawnej rozmowie ze Square Mile zdradził, że była pewna grupa osób, które poproszono o taśmę do roli Reeda Richardsa w Fantastycznej 4: Pierwsze kroki. Aktor przyznał, że czekał na odpowiednią rolę, ale musiało mu się to zgrać pod względem czasu i postaci.
Wysłał taśmę, ale potem dowiedział się, że w roli tego bohatera obsadzono Pedro Pascala. Aktor powiedział żartując:
Ellis został zapytany, co czuje w związku z tym, że nie zagrał w tak dużym filmie, a także czy więcej radości daje mu zdobycie angażu czy występowanie w danej roli. Przyznał, że do pewnego stopnia rozumie, dlaczego wybrano Pascala, choć naprawdę lubi wykonywać swoją pracę. Ale po to się żyje, aby dywagować "co by było, gdyby...".
Tom Ellis nie próżnował po odrzuceniu jego kandydatury do roli Reeda Richardsa. W ostatnim czasie mogliśmy go oglądać w serialach Czwartkowy Klub Zbrodni, Washington Black i Zakłamanie. Wystąpił też w filmie Zakłamanie.
Źródło: comicbookmovie.com
