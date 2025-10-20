placeholder
Gwiazda Lucyfera brała udział w castingu do nowej Fantastycznej 4. Zdradza szczegóły

W najnowszym wywiadzie Tom Ellis opowiedział o castingu do roli Reeda Richardsa w Fantastycznej 4: Pierwsze kroki. Czy żałuje, że nie dostał angażu do tego superbohaterskiego filmu?
Magda Muszyńska
Tagi:  Fantastyczna 4: Pierws... 
Lucyfer fot. Netflix
Casting do Fantastycznej 4: Pierwsze kroki wywoływał duże emocje wśród fanów. Wśród faworytów do roli Reeda Richardsa wymieniano m.in. Matta Smitha, Adama Drivera i Deva Patela. Ostatecznie wybrano Pedro Pascala, ale brano też pod uwagę walijskiego aktora, znanego z serialu Lucyfer

Czytaj więcej: Czy solowy film o Hulk powstanie? Rozmowy trwają, ale Marvel ma pewien problem

Tom Ellis o castingu do roli Reeda Richardsa

Tom Ellis w niedawnej rozmowie ze Square Mile zdradził, że była pewna grupa osób, które poproszono o taśmę do roli Reeda Richardsa w Fantastycznej 4: Pierwsze kroki. Aktor przyznał, że czekał na odpowiednią rolę, ale musiało mu się to zgrać pod względem czasu i postaci. 

Pamiętam, jak patrzyłem na zdjęcie Richardsa w komiksach i pomyślałem: "To może być to. Jesteśmy do siebie bardzo podobni".

Wysłał taśmę, ale potem dowiedział się, że w roli tego bohatera obsadzono Pedro Pascala. Aktor powiedział żartując:

Trzeba przyznać, że wcale nie gra tak dużo. Ale jest świetny. Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć [w filmie]. Zwiastun wyglądał całkiem ciekawie.

nullfot. Netflix // Tom Ellis w filmie "Czwartkowy Klub Zbrodni"

Ellis został zapytany, co czuje w związku z tym, że nie zagrał w tak dużym filmie, a także czy więcej radości daje mu zdobycie angażu czy występowanie w danej roli. Przyznał, że do pewnego stopnia rozumie, dlaczego wybrano Pascala, choć naprawdę lubi wykonywać swoją pracę. Ale po to się żyje, aby dywagować "co by było, gdyby...". 

Wszyscy jesteśmy w tej branży, bo wszyscy marzyliśmy o tym, żeby kiedyś w niej pracować. Myślę, że nadal wszyscy jesteśmy marzycielami, a ci, którzy twierdzą, że nie są, są albo zbyt cyniczni, albo po prostu nie powinni już tego robić.

Tom Ellis nie próżnował po odrzuceniu jego kandydatury do roli Reeda Richardsa. W ostatnim czasie mogliśmy go oglądać w serialach Czwartkowy Klub ZbrodniWashington BlackZakłamanie. Wystąpił też w filmie Zakłamanie.

Filmowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg IMDb

37. Marvels (2023) – ocena: 5,5

arrow-left
37. Marvels (2023) – ocena: 5,5
fot. Marvel Studios
arrow-right

Filmowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg krytyków

37. Ant-Man i Osa: Kwantomania - 46% na Rotten Tomatoes

arrow-left
37. Ant-Man i Osa: Kwantomania - 46% na Rotten Tomatoes
Marvel Studios
arrow-right

 

Źródło: comicbookmovie.com

