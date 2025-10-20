Gwiazda Lucyfera brała udział w castingu do nowej Fantastycznej 4. Zdradza szczegóły

fot. Netflix

Reklama

Casting do Fantastycznej 4: Pierwsze kroki wywoływał duże emocje wśród fanów. Wśród faworytów do roli Reeda Richardsa wymieniano m.in. Matta Smitha, Adama Drivera i Deva Patela. Ostatecznie wybrano Pedro Pascala, ale brano też pod uwagę walijskiego aktora, znanego z serialu Lucyfer.

Czytaj więcej: Czy solowy film o Hulk powstanie? Rozmowy trwają, ale Marvel ma pewien problem

Tom Ellis o castingu do roli Reeda Richardsa

Tom Ellis w niedawnej rozmowie ze Square Mile zdradził, że była pewna grupa osób, które poproszono o taśmę do roli Reeda Richardsa w Fantastycznej 4: Pierwsze kroki. Aktor przyznał, że czekał na odpowiednią rolę, ale musiało mu się to zgrać pod względem czasu i postaci.

Pamiętam, jak patrzyłem na zdjęcie Richardsa w komiksach i pomyślałem: "To może być to. Jesteśmy do siebie bardzo podobni".

Wysłał taśmę, ale potem dowiedział się, że w roli tego bohatera obsadzono Pedro Pascala. Aktor powiedział żartując:

Trzeba przyznać, że wcale nie gra tak dużo. Ale jest świetny. Nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć [w filmie]. Zwiastun wyglądał całkiem ciekawie.

fot. Netflix // Tom Ellis w filmie "Czwartkowy Klub Zbrodni"

Ellis został zapytany, co czuje w związku z tym, że nie zagrał w tak dużym filmie, a także czy więcej radości daje mu zdobycie angażu czy występowanie w danej roli. Przyznał, że do pewnego stopnia rozumie, dlaczego wybrano Pascala, choć naprawdę lubi wykonywać swoją pracę. Ale po to się żyje, aby dywagować "co by było, gdyby...".

Wszyscy jesteśmy w tej branży, bo wszyscy marzyliśmy o tym, żeby kiedyś w niej pracować. Myślę, że nadal wszyscy jesteśmy marzycielami, a ci, którzy twierdzą, że nie są, są albo zbyt cyniczni, albo po prostu nie powinni już tego robić.

Tom Ellis nie próżnował po odrzuceniu jego kandydatury do roli Reeda Richardsa. W ostatnim czasie mogliśmy go oglądać w serialach Czwartkowy Klub Zbrodni, Washington Black i Zakłamanie. Wystąpił też w filmie Zakłamanie.

Filmowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg IMDb

37. Marvels (2023) – ocena: 5,5 Zobacz więcej Reklama

Filmowe Uniwersum Marvela - ranking filmów wg krytyków