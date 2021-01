Tom Hanks łysy na potrzeby biografii Elvisa Presleya. Aktor zaprezentował swoją "fatalną fryzurę"

fot. screen z kanału YouTube The Graham Norton Show

W Australii trwają zdjęcia do filmu biograficznego opowiadającego o królu rock and rolla. Jak pewnie wielu z Was już wie, w nadchodzącej produkcji Tom Hanks wciela się w rolę Toma Parkera, managera Elvisa Presleya. Do filmu, którego reżyserem jest Baz Luhrmann, aktor musiał nieco się poświęcić i zmienić fryzurę. Zdobywca Oscara był ostatnio gościem The Graham Norton Show i to właśnie w tym programie zaprezentował część filmowego wizerunku. Jak się okazuje, odtwórca roli managera Presleya nie do końca zadowolony jest z tego, co zrobiono z jego włosami, których na obecną chwilę w zasadzie... nie ma. Obejrzycie wideo i zobaczcie, jak wygląda łysy Tom Hanks.

Zobaczcie moją fatalną fryzurę. Przepraszam wszystkie dzieci, które przestraszyłem - powiedział aktor.

Przypomnijmy, że filmowcy wrócili na plan biografii Elvisa Presleya we wrześniu 2020. W rolę króla rock'n'rolla wciela się Austin Butler. W produkcji Warner Bros. zobaczymy również Maggie Gyllenhaal oraz Olivię DeJonge jako żonę Elvisa, Priscillę Presley.