Kolejna osoba z branży rozrywkowej potępia to, jak używane jest AI. Tom Hanks - aktor znany z takich tytułów jak Forrest Gump, Filadelfia czy Zielona Mila, który ma na koncie dwa Oscary - wydał ważne publiczne oświadczenie. Odniósł się w nim do reklam, w których przy pomocy sztucznej inteligencji użyto jego wizerunku, by sprzedać wyroby medyczne. Podrobiono zarówno jego wygląd, jak i głos. Artysta nigdy nie wyraził na to zgody i ostrzega fanów, by nie dali się nabrać.

W internecie jest wiele reklam, fałszywie wykorzystujących moje imię, podobiznę i głos, promujących cudowne kuracje i leki. Zostały stworzone bez zgody, oszukańczo i za pośrednictwem AI. Nie mam nic wspólnego z tymi postaciami, produktami, metodami leczenia czy ludźmi oferującymi te usługi.

Tom Hanks dodał, że ma cukrzycę typu 2 i w zakresie leczenia współpracuje wyłącznie ze swoim zaufanym wykwalifikowanym lekarzem. Na końcu ostrzegł swoich fanów:

NIE DAJCIE SIĘ NABRAĆ. NIE DAJCIE SIĘ OSZUKAĆ. NIE TRAĆCIE SWOICH CIĘŻKO ZAROBIONYCH PIENIĘDZY.

To nie pierwszy raz, gdy Tom Hanks ostrzega i edukuje fanów na temat AI. Wcześniej podrabiano także jego wizerunek w celu reklamowania usług stomatologicznych.

Jeśli chcecie wiedzieć więcej o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją, polecamy artykuł AI pokazuje Avengersów Wesa Andersona i zmarłych aktorów dzisiaj. Sztuczna inteligencja zachwyca świat i zabija sztukę? sprzed dwóch lat, gdy pojawiły się pierwsze głosy krytyki i obawy.