Nowe informacje odnośnie skandalicznego zwiastuna Megalopolis. Fałszywe cytaty dziełem AI

Zwiastun Megalopolis z fałszywymi cytatami niewątpliwie jest jedną z największych wpadek ostatnich miesięcy. Lionsgate usunęło trailer po tym, jak odkryto, że słowa krytykujące poprzednie dzieła Francisa Forda Coppoli nigdy nie pojawiły się w recenzjach wymienionych krytyków. Przykładowo, zwiastun zaznaczał, że Pauline Kael z New Yorkera miała napisać, iż Ojciec chrzestny został "osłabiony przez swój kunszt". W rzeczywistości dziennikarce film się podobał. Jak podaje źródło Variety, studio zwolniło konsultanta ds. marketingu, Eddiego Egana, który był odpowiedzialny za ten pomysł.

fot. materiały prasowe

Megalopolis - konsekwencje fałszywych cytatów w zwiastunie

Według źródła, zarówno Lionsgate, jak i Egan nie zamierzali fałszować cytatów, a zwiastun był efektem nieodpowiedniego sprawdzenia faktów i wyrażeń dostarczonych przez konsultanta. Zatem wygląda na to, że do wygenerowania fałszywych opinii wykorzystano sztuczną inteligencję. Variety sprawdziło swoją teorię, wpisując w ChatGPT frazę, aby wyszukał negatywne opinie o twórczości Coppoli. Odpowiedzi były bardzo zbliżone do tego, co można było zobaczyć w usuniętym zwiastunie.

Za trailer studio przeprosiło krytyków, American Zoetrope oraz reżysera filmu. Egan oraz rzecznik Lionsgate nie udzielili komentarza dla Variety.