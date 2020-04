Tom Hardy powraca do BBC, by znów czytać dzieciom bajki

Bedtime Stories to program kanału CBeebies (należący do BBC), w którym znane osoby czytają bajki dzieciom. Teraz, od 27 kwietnia 2020 roku, dołączy do nich Tom Hardy. Aktor wystąpi w sześciu odcinkach, a towarzyszyć mu będzie... jego pies. Nie jest to pierwszy tego typu występ Hardy'ego - pojawia się w programie od 2016 roku. BBC postanowiło zaprosić go ponownie, zauważając zapewne, że epizod z jego udziałem miał na platformie iPlayer znacznie większą oglądalność niż pozostałe. Hardy odczyta pięć bajek przez pięć następujących po sobie dni (wszystkie jeszcze w kwietniu). Będą to:

Hug Me autorstwa Simone Ciraolo

Under The Same Sky autorstwa Roberta Vescio i Nicky Johnston

There's A Tiger In The Garden autorstwa Lizzy Stewart

Don't Worry, Little Crab autorstwa Chrisa Haughtona

The Problem With Problem autorstwa Rachel Rooney i Zehry Hicks

Szósta bajka zadebiutuje nieco później. Pierwszy z odczytów Tom Hardy ma rozpocząć słowami:

Cześć, jestem Tom. Czasami, w dni takie jak ten, czuję się silny i szczęśliwy. Ale w inne dni potrzebuję, by ktoś mnie przytulił. Dzisiejsza historia na dobranoc jest o małym kaktusie o imieniu Felipe, który również potrzebuje przytulanki.

