X-Men - oto nowa kandydatka do roli Storm. Aktorka ma 40 lat

Jak zdążyliście już zauważyć, nie ma właściwie dnia, by do sieci nie trafiały kolejne spekulacje castingowe na temat X-Menów w MCU - z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że cały proces faktycznie odbywa się w chwili obecnej. I tak właśnie poznaliśmy kolejną kandydatkę do roli Ororo Munroe aka Storm, w którą w filmach studia Fox wcielały się Halle Berry i Alexandra Shipp.

Scooper MyTimeToShineHello, do którego rewelacji zawsze trzeba podchodzić z dystansem, przekonuje, że ekranową Storm może zostać DeWanda Wise, znana m.in. z Jurassic World: Dominion czy serialu Ojcostwo. Wielu internautów podkreśla fakt, że aktorka ma 40 lat. Biorąc pod uwagę, że jej rywalkami mają być Cynthia Erivo (38 lat) i Ayo Edebiri (29 lat), wszystko wskazuje na to, że Marvel chce pokazać starszą wersję bohaterki - a na pewno starszą od większości innych X-Menów.

Co ciekawe, to właśnie Wise pierwotnie miała zagrać w MCU Marię Rambeau, o czym sama mówiła w wywiadach.

Inny ze scooperów, Jeff Sneider, w miniony piątek ujawnił, że Dom Pomysłów wciąż jest na etapie prowadzenia castingów i żadne oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły.