Tom Holland przyznaje, że W tłumie został strasznie zjechany

W tłumie to thriller Apple TV+, który od 9 czerwca regularnie emituje kolejne odcinki. Popremierze, recenzje okazały się być niezbyt łaskawe – na Rotten Tomatoes serial ma obecnie 31% pozytywnych opinii od krytyków. Tom Holland, odtwórca Danny’ego Sullivana, otwarcie przyznaje, że produkcja zebrała słabe recenzje.

Tom Holland o krytyce serialu W tłumie

- To żaden sekret, że mój serial W tłumie został straszni zjechany – powiedział aktor podczas wywiadu dla Unilad.

Holland zażartował, że jego „odporność” na krytykę wynika z bycia fanem klubu piłkarskiego Tottenham, ponieważ „nigdy niczego nie wygrali”, oraz „wspieranie ich jest niezwykle trudne”.

Kontynuując temat serialu, powiedział:

- Jestem tu dziś, aby promować ten serial. Wciąż tu jestem. I to bardzo odporny. To dobra cecha nowego pracownika. Przesłaniem tego serialu, który może dotyczyć tak wielu różnych kwestii, jest to, że proszenie o pomoc powinno być czymś, co my jako społeczeństwo celebrujemy. To akt odwagi. Niezależnie od tego, czy chodzi o nadużywanie substancji odurzających czy o wykorzystywanie w domu bądź szkole, prośba o pomoc nie jest czymś, czego powinieneś się wstydzić. Mam nadzieję, że ta produkcja może to przedstawić w sposób zgodny z prawdą i autentyczny, i co najważniejsze, wrażliwy. Więc dla mnie, jeśli możemy w jakiś sposób sprawić, że ludzie poczują się wzmocnieni mówiąc „Nie czuję się dobrze, naprawdę potrzebuję pomocy”, to zrobiliśmy to, co sobie założyliśmy.

Holland podziękował wcześniej swoim fanom za wysoką ocenę produkcji na Rotten Tomatoes, która wynosi 89%, ale jeszcze podczas jego występu w Live with Kelly and Mark równała się 94%.

- Chciałbym ogromnie podziękować moim fanom i ludziom, którzy widzieli serial, bo osiągnęliśmy 94% na Rotten Tomatoes. Czuję się tak bardzo wdzięczny, że mam wspaniałą społeczność ludzi, którzy mnie wspierają i są dla mnie, więc jestem zaszczycony i naprawdę podekscytowany premierą reszty odcinków.

