Tom Holland wrzucił wideo z testów na obecność koronawirusa. Ruszy niedługo na plan?

fot. Marvel

Tom Holland na swoim Instagramie pokazał wideo, na którym poddawany był testom na obecność koronawirusa. Fani zaczęli się zastanawiać, czy oznacza to, że aktor powróci niedługo na plan? Zazwyczaj dobrze poinformowany Charles Murphy podał informację, że Sony jest ponoć zdeterminowane do podjęcia wyjątkowych kroków w celu rozpoczęcia zdjęć w lipcu do adaptacji gry Uncharted, gdzie główną rolę grać będzie własnie Holland.

Na bazie zamieszczonego filmiku możemy się tego tylko domyślać, być może cel testu był zupełnie inny. Jeśli jednak Sony chce rzeczywiście ruszyć na plan jeszcze w lipcu, dokonywanie takich testów wśród aktorów i reszty ekipy, jest nieodzowne według nowych zasad sanitarnych. Wiemy, że na pewno nie chodzi o zdjęcia do Spider-Mana 3, które mają rozpocząć się jesienią 2020 roku. Przypomnijmy też, że zdjęcia do Uncharted przerwano właściwie pierwszego dnia prac przez pandemię koronawirusa.

IG/tomholland1993

Uncharted pierwotnie miało zadebiutować w kinach w marcu 2021 roku, ale przesunięto premierę na 16 lipca 2021 roku. Spider-Man 3 zadebiutuje z kolei 5 listopada 2021 roku.