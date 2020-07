Marvel - jak silny jest Spider-Man? Jeśli trzeba, podnosi pociągi i nokautuje Hulka

Marvel

Fani Marvela od dawna zastanawiają się nad tym, jak silny w komiksowej rzeczywistości jest Spider-Man. Jego moc fizyczna była już pokazywana w rozmaity sposób; dość powiedzieć, że był on w stanie skutecznie rywalizować z takimi postaciami jak Thing i Hulk, które bez większych problemów podnoszą ciężary o masie 100 ton. Jeśli jednak wymaga tego sytuacja, Człowiek Pająk potrafi być jeszcze potężniejszy... Znacznie bardziej, niż mogliśmy początkowo zakładać.

W swojej historii Spider-Man mierzył się już z takimi przeciwnikami jak jeden z heroldów Galactusa, Firelord, czy Juggernaut. W trakcie obu pojedynków desperacja i poziom adrenaliny wzrosły w nim do tego stopnia, że pod względem siły fizycznej mógł już konkurować zarówno z Thorem, jak i Hulkiem. Dowodem na to mogą być choćby komiksy The Amazing Spider-Man #32-33.

W zeszytach tych Peter Parker wkradł się do laboratorium Doktora Octopusa, aby przejąć lek, który miał pomóc umierającej cioci May. Sęk w tym, że na Pajączka runął cały budynek; po przypomnieniu sobie celu swojej misji heros zaczął unosić całą konstrukcję na własnych barkach (scena ta stała się inspiracją dla sekwencji z filmu Spider-Man: Homecoming, w której protagonista trzyma pylony mostu za pomocą sieci).

Jeszcze większy ciężar Spider-Man uniósł w The Amazing Spider-Man #365, gdy w konsekwencji planu Lizarda zawaliło się na niego całe podziemie z torami kolejowymi i pociągami metra. Już wówczas wśród komiksowych fanów pojawiały się opinie, że w normalnej dyspozycji ani Thor, ani nierozwścieczony Hulk nie byliby w stanie unieść całej stacji Penn.

Zwraca się także uwagę, że w jednym z komiksów z 1990 roku Pajączek wspomagany mocą Enigma (to ta sama, która daje potęgę Kapitanowi Uniwersum) za pomocą jednego tylko ciosu wysłał Hulka na orbitę. Ostatecznie Zielony Goliat został satelitą naszej planety, dryfując w przestrzeni kosmicznej przez wiele miesięcy.