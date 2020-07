Uncharted - oficjalnie rozpoczęto zdjęcia do filmu

źródło: Materiały prasowe

Po sporych opóźnieniach, zdjęcia do Uncharted wreszcie ruszyły. Chociaż opublikowane w mediach społecznościowych posty Toma Hollanda sugerowały, że prace na planie w Niemczech zainicjowano już kilka dni temu, dopiero teraz oficjalnie potwierdzono, że rozpoczęto kręcenie scen.

Tom Holland, portretujący postać Nathana Drake'a w opartej na popularnej grze produkcji, na bieżąco informuje swych instagramowych fanów co do postępów związanych z pracami nad Uncharted. Jakiś czas temu aktor wyjawił, iż został przebadany na obecność koronawirusa i rozpoczął treningi do roli. Jego ostatnie posty mogły sugerować, że zdjęcia do filmu już się rozpoczęły. Oficjalna informacja o rozpoczęciu prac przyszła jednak dopiero 20 lipca. Można więc domniemywać, że wcześniej ekipa jedynie szykowała się do wejścia na plan.

fot. materiały prasowe

Warto dodać, że obecnie, z uwagi na zagrożenie epidemiczne, kręcenie scen zbiorowych nie jest dozwolone. Na ten moment trudno powiedzieć, jak twórcy poradzą sobie z owym utrudnieniem. Pewne jest jednak, że ekipa zastosowała się do nakazu noszenia masek oraz dystansowania społecznego.

Przypomnijmy, że za reżyserię Uncharted odpowiadać będzie twórca Zombielandu, Ruben Fleischer. W filmie, oprócz wspomnianego Toma Hollanda, wystąpią Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, a także Tati Gabrielle.

Światową premierę Uncharted zapowiedziano na lipiec 2021.