Tom Holland chwali swój nowy film: „Ma najlepszy scenariusz, jaki kiedykolwiek czytałem”
Christopher Nolan dopiero co dał widzom Oppenheimera, który zdobył aż siedem Oscarów, a już szykuje kolejne kinowe widowisko. Jeden z aktorów grających w filmie, Tom Holland, szumnie zapowiedział nadchodzącą Odyseję.
Tom Holland ma zagrać Telemacha w nadchodzącym widowisku Odyseja. To nowy film Christophera Nolana, który będzie adaptacją słynnego klasyka Homera. Holland to tylko jedna z wielu gwiazd, które pojawią się na ekranie: Matt Damon, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie i Jon Bernthal to kilka innych ważnych nazwisk.
Tom Holland zapowiada Odyseję Nolana
Czego możemy spodziewać się po Odysei? Tom Holland zdradził francuskiej agencji prasowej: „Ma najlepszy scenariusz, jaki kiedykolwiek czytałem”. Jeśli chodzi za to o współpracę z Christopherem Nolanem, aktor dodał: „Wie, czego chce… ale jednocześnie nie jest to środowisko, w którym nie możesz przedstawić swoich własnych pomysłów ani zbudować postaci w określony sposób”.
Gwiazdor Marvela już wcześniej chwalił pracę przy Odysei. W rozmowie z GQ powiedział, że to najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek przeżył na planie filmowym i sądzi, że ten film będzie inny niż wszystko, co kiedykolwiek pokazano na ekranie. Trzeba przyznać, że po takich zapowiedziach można oczekiwać naprawdę sporo.
Odyseja - aktorzy na planie
Co Tom Holland ma w planach po Odysei?
Oficjalnie zakończono produkcję Odysei i już niedługo Tom Holland będzie mógł udać się na plan Spider-Man: Brand New Day. To kolejna część przygód Petera Parkera w MCU. Fani oczekują, że tym razem wrócimy do komiksowych korzeni postaci, skoro Pajączek teraz niejako zaczyna od początku i z czystą kartą. Czas jednak pokaże, co Marvel wymyślił tym razem.
Źródło: Deadline
