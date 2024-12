Nowi scenarzyści do Toma i Jerry'ego. Jedną z nich znacie z The Office

Warner Bros.

Rashida Jones, Will McCormack i Michael Govier zostali wybrani do napisania scenariusza do nowego filmu o Tomie i Jerrym, który powstanie pod kierownictwem Billa Damaschke’a. Będą odpowiedzialni za nową i świeżą wersję przygód klasycznego, nienawidzącego się duo kota i myszy. Postacie te ostatnio pojawiły się w filmie hybrydowym Tom & Jerry z 2021 roku, łączącym animacje z występami aktorskimi.

Tom i Jerry - scenarzyści

Rashida Jones znana jest przede wszystkim ze swoich aktorskich występów, choć w ostatnich latach przede wszystkim grała głosem. Pojawiła się w dziełach takich jak: The Office, Grinch czy Klaus. Jako scenarzystka współpracowała w tworzeniu skryptu do Toy Story 4.

Will McCormack również współpracował przy tworzeniu scenariusza do czwartej części sagi o żywych zabawkach, oprócz tego połączył siły z Govierem, aby napisać i wyreżyserować nagrodzony Oscarem krótkometrażowy film If Anything Happens I Love You, który został wydany na Netflixie w 2020 roku.

Aktualnie nie wiadomo nic o dacie premiery, czy rozpoczęciu produkcji nowego filmu o Tomie i Jerrym.